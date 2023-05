eSports: Italia al 2° posto in Europa

Gli sport elettronici competitivi (conosciuti dal grande pubblico come eSports) saranno il futuro dell’intrattenimento sportivo. A confermare queste previsioni vi sono due dati: 495 milioni di utenti (il pubblico interessato a seguire i videogame competitivi nel 2020) e +28% (crescita annua media dei ricavi dal 2015 ad oggi).

Una recente indagine (“Gaming ed eSports in Italia”) realizzata da YouGov (società internazionale di ricerche di mercato) ha misurato i bacini di utenza degli sport elettronici in ambito internazionale. Gli eSports fan sono più di 6 milioni nel nostro paese (il 37% è rappresentato da donne). Solo la Spagna ci supera in Europa (più in generale a livello mondiale l’Italia è al 24° posto).

Il target di riferimento si conferma molto attento anche ai cosiddetti “sport tradizionali”. Oltre al calcio e ai motori (Formula Uno, MotoGp e Superbike) risultano tra le più gettonate anche discipline o fenomeni di nicchia come la “Formula E” (22%), rugby (18%) e wrestling (11%). Tra le abitudini di consumo gli appassionati di eSports ordinano cibo d’asporto (il 35% contro una media nazionale del 17%) e mangiano spesso snack e merendine (46%). Oltre a ciò mostrano un atteggiamento molto positivo nei confronti della pubblicità: il 50% del campione intervistato dichiara di apprezzarla soprattutto quando sono coinvolti personaggi riconosciuti dalle community dei “videoludici”.