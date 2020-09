Maglia bicolor per il Millwall FC vestito in Championship da Macron

Il Millwall FC, storico club del calcio inglese, dopo aver presentato la nuova maglia ‘Home’ che è un omaggio alla storia e al passato della squadra londinese (in Football League Championship), insieme a Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei “Lions”, ha svelato anche la nuova “Away” con colori e grafiche vivaci e impattanti, che nascono dalla stretta collaborazione tra l’ufficio stile del brand italiano e lo staff del club di Londra.

Per la nuova “Away” si è scelta una grafica bicolor con due grandi bande verticali, una bianca e una verde e al centro, come transizione tra le due bande, un effetto optical in sfumatura. La maglia è a girocollo con bordi biancoverdi e le maniche hanno colori opposti. Il backneck è personalizzato con il logo del club londinese su sfondo blu navy e con la data di fondazione della squadra (1885) tono su tono. Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in blu navy la scritta millwall fc. Il Macron Hero, logo del brand italiano, è in silicone verde sul petto, a destra, mentre a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma del Millwall FC.

Gli shorts sono verdi con coulisse bianche e i calzettoni verdi hanno una banda bianca sul bordo superiore interrotta da una riga verde.