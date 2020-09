RANDSTAD JERSEY PARTNER DEL COMO 1907 PER LE PROSSIME DUE STAGIONI

Como 1907 ha annunciato che Randstad , società leader mondiale attiva nella ricerca, selezione e formazione e di risorse umane, sarà il Jersey Partner della società lariana per le prossime due stagioni.

La condivisione degli stessi valori ha portato ad un accordo che, in linea con la filosofia di Randstad, vuole essere molto più che una sponsorizzazione, ma una vera e propria partnership che guarda a tutto il territorio. Un legame a 360° che punta quindi, a coltivare sinergie e supportare le realtà locale con uno sguardo particolare alla formazione, in modo da creare opportunità di crescita in diversi settori.

Dallo sviluppo di competenze e training per le aziende fino ai progetti della divisione Randstad Education, Randstad si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del territorio per i giovani e di ampliare le opportunità di formazione per supportare i lavoratori del futuro alle sfide del mercato del lavoro. Inoltre, la partnership integrerà e supporterà le attività di CSR organizzate dal Como 1907.

“Per noi oggi è davvero una giornata importante – dice Michael Gandler, CEO di Como 1907 – e siamo davvero orgogliosi di essere stati in grado di mantenere la nostra promessa, quella di avere un accordo pluriennale con un marchio prestigioso e internazionale. Siamo quindi onorati di avere Randstad come Jersey Partner e li ringraziamo per la fiducia riposta nel Club.

“Il nostro lavoro è orientare i giovani affinché facciano delle scelte formative e professionali consapevoli. I valori dello sport sono per Randstad una metafora molto efficace per trasmettere ai ragazzi la mentalità e l’approccio necessario per entrare e avere successo nel mondo del lavoro – commenta Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia. Con questa partnership ci leghiamo a una società sportiva in rapida crescita e con obiettivi ambiziosi, che condivide con Randstad la spinta verso l’eccellenza e l’attenzione ai giovani e al territorio”