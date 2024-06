Macron veste le selezioni nazionali de l’Unión de Rugby del Uruguay

Macron e il rugby internazionale e di alto livello: un legame sempre più stretto e che, da oggi, si è rafforzato ulteriormente grazie all’accordo con una delle federazioni rugbistiche tra le più importanti del Sudamerica. L’Unión de Rugby del Uruguay, organismo che governa il rugby in Uruguay, entra infatti a far parte ufficialmente della famiglia Macron. L’accordo prevede la fornitura di kit gara e di tutta la linea di abbigliamento per il XV maschile e anche per le squadre Sevens e femminile. Un accordo prestigioso che rafforza ulteriormente la leadership internazionale di Macron nel mercato del teamwear e conferma quanto il brand italiano sia il punto di riferimento globale nel mondo del rugby per qualità, tecnicità, stile e personalizzazione dei capi, appositamente progettati per il mondo della palla ovale.

Soprannominati Los Teros in riferimento ad una pavoncella tipica del Sudamerica e nota per il proprio coraggio e astuzia, i giocatori della Nazionale uruguaiana di rugby negli ultimi anni si sono imposti all’attenzione internazionale come squadra in grande crescita e capace di mettere in difficoltà Nazionali più avanti nel ranking mondiale rispetto al loro.

Fondata nel 1950, l’Union de Rugby del Uruguay si qualificò per la prima volta nella propria storia per la Rugby World Cup nel 1999, quando arrivò anche la prima storica vittoria contro la Spagna. A segnare la prima meta in quell’occasione fu Diego Ormaechea, che è tuttora il giocatore più anziano (40 anni e 13 giorni) ad aver segnato una meta nella storia della competizione. Da lì in avanti i Teros ottennero sempre brillanti risultati: nel 2004 vinsero la Copa Intercontinental de Rugby, e quattro anni dopo si laurearono campioni nel World Rugby U20 Trophy. Sicuramente indimenticabile per i tifosi uruguaiani rimane il successo per 30-27 ai danni delle Fiji nella Rugby World Cup 2019. Negli ultimi anni significativa la prima qualificazione alle Olimpiadi grazie al successo dei Teros Seven sul Cile. Nel 2023 l’ultima e quarta vittoria in Rugby World Cup, ottenuta a Lione contro la Namibia.

Il Macron Hero sarà già presente sulle maglie della Nazionale uruguaiana a partire dal prossimo mese di luglio, quando Los Teros affronteranno in sequenza Francia, Argentina e Scozia.

“L’Union de Rugby del Uruguay rappresenta una realtà vincente nel panorama del rugby internazionale e siamo felici di poter intraprendere questo percorso insieme. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Una storia fatta di successi che, insieme, vogliamo rappresentare attraverso collezioni e kit gara che esaltino l’identità dei Teros, i simboli, la storia e il forte legame con il proprio Paese. Le nazionali uruguaiane avranno a disposizione capi altamente tecnici e performanti e nello stesso tempo con un design ricercato ed esclusivo”.

“Sono entusiasta di annunciare questo nuovo accordo tra l’Union de Rugby del Uruguay e Macron, che significa molto per noi – ha dichiarato Fabio Magno, Presidente dell’URU – In termini di abbigliamento da rugby, si tratta di un brand straordinario, con una lunga storia e tradizione in questo sport, che sarà al fianco delle nostre squadre. La maglia della Nazionale è un asset fondamentale per le nostre squadre nazionali, ed essere rappresentati da Macron è un grande onore.”.