Zondacrypto nuovo Top Partner e Official Crypto Exchange Partner del Bologna FC

zondacrypto, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell’Europa centrale e orientale, diventa Top Partner e Official Crypto Exchange Partner del Bologna FC 1909, per la stagione in corso 2024/2025. La partnership è stata annunciata nella conferenza stampa di oggi presso il centro sportivo “Niccolò Galli” di Bologna, alla presenza di Christoph Winterling – Chief Commercial and Marketing Officer Bologna FC 1909, Łukasz Skorupski – portiere Bologna FC 1909, Przemysław Kral – CEO zondacrypto, Karolina Gwozdz – Chief Legal Officer zondacrypto.

Tra le principali piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate in Europa, zondacrypto è presente sul mercato dal 2014, possiede licenze operative in Italia, Svizzera, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada, opera in totale conformità con la legislazione vigente ed è pienamente allineata alle nuove normative MiCA. Dal luglio 2022 ha ottenuto la licenza per operare in Italia, approvata dall’OAM. zondacrypto nasce come piattaforma di scambio di bitcoin e diventa in breve una piattaforma multi-valuta che offre più di 70 criptovalute principali in coppie con valute tradizionali (EUR, USD e PLN), stablecoin (USDT e USDC) nonché BTC ed ETH.

zondacrypto offre ai suoi utenti una piattaforma sicura e intuitiva, arricchita da strumenti di trading professionali e tecnologie di sicurezza avanzate. Con oltre 1,3 milioni di utenti attivi, la piattaforma consente una gestione semplice ed efficiente dei cripto asset, garantendo un’esperienza di trading senza pari. zondacrypto ha collaborato con brand sportivi prestigiosi come, Atalanta BC, Juventus FC, Parma Calcio, Rakow Częstochowa, Pogoń Szczecin, il Giro d’Italia, Top Marques Monaco e il Tour de Pologne, e sponsorizza la tennista polacca Magdalena Fręch.

“Per noi è un grande onore annunciare la nuova partnership con il Bologna FC 1909, una società storica che consolida la presenza di zondacrypto nel calcio italiano, dopo gli accordi con Atalanta, Juventus e Parma – ha dichiarato il CEO di zondacrypto Przemysław Kral – Innovazione e passione sono da sempre centrali nelle strategie di zondacrypto, e lo sport è il modo migliore per veicolare il nostro messaggio e il nostro impegno. Mettiamo a disposizione dei nostri utenti e dei tifosi tecnologie avanzate e soluzioni digitali moderne, e grazie alla nostra consolidata esperienza nel settore finanziario possiamo garantire la massima protezione personale. La sicurezza e la regolamentazione delle criptovalute sono da sempre la nostra priorità assoluta. Il nostro obiettivo è unire la passione dei tifosi per il calcio con il mondo dinamico e in rapida crescita delle criptovalute”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a zondacrypto come nuovo partner del Bologna FC 1909. Questa collaborazione riflette l’impegno del nostro Club per l’innovazione e l’allineamento con marchi all’avanguardia – ha dichiarato Christoph Winterling, Chief Commercial and Marketing Officer Bologna FC 1909 -. La visione di zondacrypto nel mondo della finanza digitale si sposa perfettamente con i nostri valori di crescita e ambizione, sia dentro che fuori dal campo”.