Scarica le nuove App Sporteconomy per sistemi iOS (iPhone) e Android

Una immagine della nuova app Sporteconomy per sistema iOS (per iPhone)

In queste settimane di lockdown non ci siamo mai fermati come agenzia giornalistica e struttura di comunicazione. Da oggi sono disponibili le nuove app del sistema editoriale #Sporteconomy su #Apple Store e #GooglePlay, rispettivamente per gli smartphone sistemi #iOS e #Android. Le 2 app in esame sono state realizzate dalla società romana #Agesoftsrl.

Con il lancio delle nuove app potenziamo fortemente il sistema editoriale dell’agenzia Sporteconomy, spiega Marcel Vulpis (nella foto sopra), direttore responsabile e co-fondatore della struttura (nata nel lontano 2004, prima di trasformarsi in agenzia nell’anno successivo). “Il tutto avviene nell’anniversario dei primi 15 anni di vita di questa struttura giornalistica leader nel mercato dell’informazione applicata alla economia e politica dello sport. E’ solo l’inizio di una trasformazione radicale del brand Sporteconomy. Ci posizioneremo sul mercato come una vera e propria media company, con l’apertura di divisioni per la gestione di specifici progetti di comunicazione nel settore dello Sports-Marketing italiano ed europeo”.

Entrambe le App Sporteconomy prevedono lo scarico “gratuito”

Clicca qui per scaricare:

Apple Store (sistema iOS)

https://apps.apple.com/it/app/sporteconomy-it/id1519410028?fbclid=IwAR31D_Xssg0TFx89is2nWWBZFyTPCrYEpu8-OzHG71Ik6xgvcGSQxkf8rdQ

Google Play (sistema Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=alo.news.sporteconomy&fbclid=IwAR0_Oexq1tIqrbwwZAyoWu_Ovu-hTvbjoBsPnRAwttshKepyQSrtkKoEnsE

Scarica gratuitamente le nuove app dell’agenzia Sporteconomy, facili, intuitive e dalla grafica moderna (con rapido accesso a tutte le news e sezioni del portale) sul tuo iPhone o smartphone Android, così da restare in contatto con il meglio dello Sports-marketing nel mondo! Anche per questo progetto Sporteconomy si è affidata alla Agesoft di Roma, nostro partner IT della struttura.