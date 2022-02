UEFA, Socios.com sarà Global Licensing Partners fino al 2024

(di Edoardo Lazzari) – Socios.com è ufficialmente la piattaforma blockchain esclusiva delle competizioni UEFA: a dare l’annuncio della sponsorizzazione è Chiliz, azienda proprietaria della piattaforma di fan engagement, che fornirà i propri servizi all’UEFA come riportato nel comunicato diramato il 15 febbraio dai canali ufficiali. Socios.com avrà il ruolo di Global Licensing Partner della UEFA e curerà la licenza di produzione dei Fan Token di tutte le competizioni ufficiali UEFA.

La sponsorizzazione che legherà la UEFA e Socios.com fino al 2024 prevede differenti obblighi tra le parti. Socios.com sarà l’unica piattaforma di fan engagement nella quale i fan di tutto il mondo potranno acquistare Fan Token ufficiali della UEFA Champions League, della UEFA Europa League, della UEFA Europa Conference League e della Supercoppa europea.

L’utilizzo del marchio UEFA permetterà a Socios.com di fornire una fan experience ricca e variegata, proponendo esperienze esclusive ai proprietari dei Fan Token UEFA e ai fan già in possesso dei Fan Token dei maggiori club internazionali partecipanti alle competizioni UEFA e già presenti sulla piattaforma di fan engagement (ultimo ad unirsi alla famiglia Socios.com è stato il Siviglia, ora impegnato contro la Dinamo Zagabria in Europa League).

L’offerta ai fan prevede viaggi VIP e partecipazione prioritaria agli eventi patrocinati dalla UEFA, biglietti per le partite, merchandising esclusivo e la possibilità unica di visitare il quartier generale della UEFA a Nyon, Svizzera.

Al tempo stesso, Socios.com sarà anche Regional Sponsor negli Stati Uniti della Champions League e della Supercoppa Europea, avendo acquisito i diritti commerciali di queste competizioni per il triennio 2021-2024. La piattaforma acquisterà inoltre visibilità diretta sui campi da calcio attraverso l’esposizione del marchio nei tabelloni virtuali degli stadi, nei cartelloni pubblicitari e nelle sponsorizzazioni pubblicitarie via broadcast.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA: “siamo entusiasti che Socios.com, azienda leader del mercato, sia il primo Fan Token Partner della UEFA. Siamo sempre alla ricerca di partnership innovative, anche con il mercato in crescita delle criptovalute e del coinvolgimento dei fan basato su blockchain. Vista la ricca esperienza di collaborazione con alcune delle principali organizzazioni sportive di tutto il mondo (Socios.com è partner, tra le altre, della NBA, della Formula Uno e della UFC, nda), è chiaro che la partnership con Socios.com è la scelta ideale. Non vediamo l’ora di instaurare un rapporto fruttuoso nel corso delle prossime tre stagioni”.

Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, è ottimista sulla collaborazione: “questa partnership rivoluzionaria è il risultato dell’impegno condiviso da UEFA e da Socios.com di abbracciare l’innovazione e la tecnologia per migliorare l’esperienza dei fan nello sport. Grazie a questa nuova alleanza, centinaia di milioni di fan in tutto il mondo avranno l’opportunità di diventare più che semplici spettatori delle più grandi competizioni calcistiche per club del pianeta e potranno vantarsi di avere dei ruoli attivi nel gioco attraverso i loro Fan Token”.