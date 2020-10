Welcare Industries diventa Women Jersey Sponsor del Genoa

Il Genoa Cricket and Football Club ha sottoscritto con Welcare Industries S.p.A., società attiva nel settore dispositivi medici, un accordo di “Fornitore Ufficiale” di tutte le rappresentative del Grifone e “Women Jersey Sponsor” della 1^ Squadra Femminile per la stagione sportiva 2020/21.

Welcare Industries S.p.A. e il Genoa Cfc sanciscono la partnership nel segno di valori comuni e obiettivi ambiziosi per il futuro. Welcare, azienda 100% italiana con sede a Orvieto, è da sempre impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti pensati per la cura e il benessere della pelle, grazie a soluzioni efficaci e naturali interamente made in Italy. Welcare fornirà prodotti utili in ambito sportivo a partire dai brands Algidress, efficace per piccole ferite/abrasioni e Sinaqua ideale per le irritazioni della cute.

Marco Grespigna, General Manager di Welcare Industries S.p.A., in più occasioni vicino al club più antico in Italia e alla città di Genova, commenta così l’intesa. “Insieme alla fondatrice dell’azienda, Fulvia Lazzarotto, siamo felici di iniziare un percorso di collaborazione con un club prestigioso come il Genoa Cfc, attraverso la sponsorizzazione con il marchio aziendale della prima squadra femminile, degna rappresentante di un movimento in forte crescita, e la fornitura alle squadre, maschili e femminili, di tutte le categorie, di una selezione di prodotti disponibili già in Farmacia”.