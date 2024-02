Web3: Il Paris Saint-Germain diventa validatore ufficiale di Chiliz Chain

La maglia Home del Paris Saint-Germain prodotta da Nike per la stagione 2016/17

Il PSG diventa il primo club sportivo a partecipare a un’operazione blockchain del genere, segnando una tappa di notevole importanza nell’integrazione dello sport e del web3.

Il club si impegna a reinvestire tutti i ricavi della validazione nel riacquisto dei Fan Token del PSG, incoraggiando un’economia digitale autosufficiente a vantaggio di tutti i partecipanti.

Il PSG è, inoltre, pioniere degli hackathon dedicati alla blockchain, che si svolgono al Parc Des Princes, così da promuovere l’innovazione web3 e il coinvolgimento della comunità digitale dei fan.

Il Paris Saint-Germain (PSG), uno dei club di calcio più famosi e innovativi al mondo, sta ampliando il proprio ruolo nella blockchain Chiliz e la partnership con Socios.com, partner ufficiale Fan Token del PSG. Nell’ambito di questa partnership, il club svolgerà un ruolo attivo nella Chiliz Chain come validatore ufficiale della blockchain, un elemento fondamentale della rete blockchain, contribuendo a garantirne la sicurezza, l’accuratezza e l’affidabilità.

È la prima volta che un club sportivo diventa validatore su una blockchain, rappresentando una tappa significativa nell’adozione e nell’evoluzione della Chiliz Chain. Evidenzia, inoltre, l’impegno del PSG rispetto all’importanza del web3, a dimostrazione del suo investimento strategico nel futuro di prodotti ed esperienze digitali.

La scelta di Chiliz come piattaforma per questa evoluzione è guidata dal suo solido ecosistema SportFi da 1 miliardo di dollari, con tantissimi fan di sport crypto nativi, dalla sua infrastruttura avanzata e dalla gamma di applicazioni decentralizzate supportate. La Chiliz Chain è già diventata un trampolino di lancio per oltre 50 progetti web3, dimostrando sia la solida infrastruttura della catena sia la sua capacità di attrarre prodotti e servizi web3 leader.

I validatori di Chiliz Chain svolgono un ruolo fondamentale nell’assicurare l’integrità, la sicurezza e le operazioni della rete. In quanto partecipanti al meccanismo di consenso della blockchain, verificano le transazioni, autorizzano gli smart contract e garantiscono il regolare funzionamento della catena. Il coinvolgimento del PSG come validatore non riduce la sua partecipazione alla semplice emissione di token, ma la amplia a partecipazione attiva e capacità decisionale all’interno dell’ecosistema.

Il PSG è stato uno dei principali partecipanti all’ecosistema sportivo e di intrattenimento di Chiliz, sin da quando è diventato il primo club a collaborare con Chiliz al lancio di un Fan Token nel settembre 2018. Il club è stato da sempre in primo fila nella trasformazione web3 nello sport, segnando una strada da allora percorsa da molti dei maggiori club europei. Il PSG è anche il primo club a designare un responsabile Web3, Pär Helgosson.

Il Fan Token del PSG sta diventando una pietra miliare e un punto d’ingresso all’ecosistema web3 del PSG, pensato per favorire relazioni e coinvolgimento diretto con i fan. Questa strategia consentirà al PSG di offrire esperienze e prodotti unici direttamente ai propri fan, generando ricavi digitali notevoli, consentendo ai fan di possedere risorse digitali e mantenendo al contempo il controllo delle proprie.

Il PSG si unisce alla Chiliz Chain dopo aver rinnovato e rilasciato il proprio modello tokenomics, che include un nuovo meccanismo di ricompensa di staking a compensazione dell’inflazione, che consente ai possessori di token $CHZ di ricevere premi, insieme a un nuovo schema che elimina il protocollo delle commissioni di transazione (EIP 1559) e nuovi incentivi basati sulla comunità.

Nuovo meccanismo di riacquisto dei token

Il PSG ha assicurato di utilizzare il 100% delle proprie entrate maturate come validatore di Chiliz Chain per effettuare regolari riacquisti di Fan Token del PSG dal mercato pubblico. Questi riacquisti automatizzati, eseguiti tramite smart contract dal validatore o mediante scambi decentralizzati su Chiliz Chain, sono programmati a intervalli prestabiliti in modo da rafforzare costantemente l’economia digitale del club.

Il programma di riacquisto ha un duplice scopo: garantisce che una parte significativa dei ricavi provenienti dai validatori del club, attraverso le tariffe del gas e l’inflazione dovuta all’approvvigionamento, venga reinvestita nella fornitura dei Fan Token del PSG; consente, inoltre, al PSG di aggiornare regolarmente le proprie riserve di Fan Token. Grazie a questo approccio, il PSG è in grado di costruire un’economia digitale Fan Token autosostenibile e di interagire con la propria fanbase web3.

PSG e Chiliz ospiteranno hackathon al Parc Des Princes

Il PSG ospiterà inoltre, insieme a Chiliz, il suo primo hackathon dedicato alla blockchain all’interno dello stadio Parc Des Princes verso la fine dell’estate 2024. Questa iniziativa riunirà sviluppatori francesi e internazionali per introdurre prodotti innovativi, sfruttando web3, la Chiliz Chain e i Fan Token del PSG. Questi hackathon evidenziano la dedizione del PSG all’innovazione, promuovendo una comunità di fan globale connessa ed esperta di digitale tramite l’applicazione all’avanguardia della tecnologia web3.

Alex Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha sottolineato che: “Siamo entusiasti di accrescere il nostro rapporto con il Paris Saint-Germain, dandogli il benvenuto in qualità di validatore ufficiale di Chiliz Chain. Questa evoluzione segna una pietra miliare nell’adozione di web3 da parte di tifosi, club e campionati. Siamo fiduciosi che ciò aprirà la strada ad altri club, che si uniranno a noi in questo viaggio innovativo. Il ruolo attivo del PSG come validatore ufficiale spingerà senza dubbio il nostro ecosistema SportFi verso nuovi settori, promuovendo la nostra partnership di lunga data con il club”.

Pär Helgosson, Responsabile Web3 del Paris Saint-Germain, ha aggiunto: “Diventando validatore di Chiliz Chain, non stiamo solo abbracciando il futuro degli sport web3; lo stiamo progettando attivamente, in modo da poter avere un rapporto più diretto con i nostri fan attraverso le esperienze web3. Ottimizzeremo il nostro impegno futuro per gli effetti di rete, amplificando il valore e i ricavi che ogni stakeholder può generare e sperimentare all’interno di questa nuova economia digitale. Il nostro impegno è volto a creare un ecosistema web3 più potente e sostenibile, sfruttando le solide basi della nostra relazione con Socios e Chiliz. Il PSG è impegnato a promuovere l’innovazione, e il club continuerà a sviluppare opportunità con altri partner in tale ambito”. (fonte: Chiliz)