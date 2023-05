Vulpis (Sporteconomy) commenta il futuro del Napoli calcio

Marcel Vulpis, direttore di SportEconomy, ha parlato del modello Napoli ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Ciclo Napoli? Se così fosse, ci troviamo di fronte ad una squadra che non solo vince, ma ad una società che riesce a trovare un percorso di continuità, sarebbe molto bello da vedere e una speranza per i tifosi del Napoli. Ho sempre avuto parole di stima per De Laurentiis, ieri ho mandato un messaggio a suo figlio Luigi”. Ha evidenziato il giornalista romano sul futuro prossimo della squadra azzurra.

Inoltre, Vulpis, ha aggiunto: “Guardando alla prossima stagione, la domanda che mi farei è: il Napoli è in grado di provare a fare una serie? Per me sì. Ci deve credere e continuare a tenere unito un gruppo che ha dimostrato di essere molto forte”.

Su Luigi De Laurentiis (attuale n.1 del Bari calcio) come possibile presidente nel futuro del Napoli: “Secondo me sì, l’ho visto in azione ed è molto attento ai dettagli. Ha una visione di tutto ciò che gli avviene intorno, una persona molto pacata, ha un low profile, sa esattamente come costruire un gruppo di lavoro e l’ha dimostrato col Bari” – ha concluso il direttore dell’agenzia stampa capitolina.