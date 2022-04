Vulpis: “Lega Pro, ecco i progetti nel segno della tradizione e innovazione”

Prosegue il progetto della Lega Pro nel settore dei contenuti. “Sino al prossimo giugno 2023 saremo legati, grazie ad una partnership attivata dal nostro distributore esclusivo del campionato Eleven Sport, con One Football, piattaforma multimediale con oltre 100 milioni di lettori in tutto il mondo”, ha spiegato su Repubblica.it (nella rubrica “SPA Sport”) Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega di serie C (con delega al marketing e al commerciale) – nella foto sotto – .

“Per noi è un passaggio fondamentale sia in chiave di internalizzazione del prodotto Serie C, sia in chiave di soddisfacimento dei bisogni dei fan. I fans potranno seguire alcuni fra i più interessanti match sino ai playoff e tutte le notizie dedicate alla propria squadra del cuore. E’ solo l’inizio di una collaborazione più ampia con il desiderio di fornire ai nostri club una nuova piattaforma mutimediale molto seguita soprattutto dai più giovani. Nelle prossime settimane ci muoveremo per approfondire lo step successivo di questa collaborazione, con l’occhio rivolto ai contenuti dei siti dei club di Lega Pro”.

Sempre la Lega guidata da Francesco Ghirelli si prepara ad un playoff molto ricco di emozioni e iniziative.

“La prossima settimana annunceremo due nuovi progetti: il primo nel settore degli Esports, il secondo nell’area delle tecnologie applicate al tema della Fan Engagement. Saremo l’unica Lega calcio italiana a presentarsi con un mese di calcio giocato (playoff e playout) e due attività collaterali di ampio respiro e innovazione”, spiega ancora Vulpis. “La Lega Pro non rinuncia alla propria tradizione e alle proprie radici (come l’attenzione al sociale e ai territori) ma presenta, nel contempo, una nuova pelle per intercettare partner e target non abitualmente legati al mondo del calcio“.

Nelle ultime ore, sempre One Football ha annunciato una nuova partnership strategica con la Lega B.