I progetti futuri della Lega Pro nel settore degli eSports. Il ruolo strategico di WeArena Entertainment S.p.a.

Sul maggior coinvolgimento della Lega Pro con uno dei mercati emergenti come quello degli eSports il Vicepresidente Vicario della Lega Pro ha affermato (in una recente intervista su “FanRatingWeb“: “Entro giugno noi avremo, per la prima volta nella storia della Lega Pro, accanto al Team che avrà conquistato il quarto e ultimo pass per l’accesso alla serie B, una squadra che vincerà il campionato nazionale eSports Lega Pro, eSerieC quindi, grazie alla collaborazione con WeArena Entertainment S.p.a., un player assoluto, una delle strutture più importanti e più attive nella crescita dell’ecosistema e-sportivo nazionale. L’obiettivo è quello di andare, compatibilmente con la curva epidemiologica, ad organizzare una fase finale in un’arena “fisica”: anche questa assoluta novità. L’evento sarà composto da una parte on-line, ed una parte off-line che avverrà a Ferrara, dove WeArena ha la prima struttura italiana dedicata esclusivamente agli appassionati di sport elettronici. Vorremmo assolutamente portare in questa arena un lotto di tifosi e magari ciascuno di loro potrà con la propria maglia del cuore seguire anche il capitano del team esportivo di riferimento”. Infine, “dal mio punto di vista i club devono utilizzare il periodo in Lega Pro per rafforzarsi, crescere a livello di attività marketing, comunicazione e organizzazione sportiva e aziendale, per poi fare questo salto di qualità che parte dello Sport, ma va verso l’impresa. In quest’ottica rientra anche l’altro grande obiettivo su cui si sta lavorando, quello della ricerca di un title sponsor per la prossima stagione”