Volleyball World celebra l’importante traguardo di 1,5 milioni di abbonati a VBTV e lancia una piattaforma rinnovata. Righi: “Lieti di continuare ad accompagnare Volleyball World e VBTV nella loro crescita globale”

VBTV (Volleyball TV) raggiunge 1,5 milioni di abbonati a livello globale, con una crescita del 77% rispetto all’anno precedente. La nuova piattaforma VBTV offrirà un’esperienza migliorata per la comunità globale del volley. Questo traguardo evidenzia la crescita costante di Volleyball World, leader nel fornire prodotti innovativi per coinvolgere gli 800 milioni di fan del volley nel mondo.



Volleyball World è orgogliosa di annunciare di aver superato il traguardo di 1,5 milioni di abbonati a livello mondiale sulla sua piattaforma multimediale proprietaria, VBTV, che consolida la sua posizione di leader nel settore e torna con una piattaforma completamente nuova e aggiornata, progettata con tecnologia all’avanguardia per offrire un’esperienza più fluida e coinvolgente ai fan del volley in tutto il mondo.

A tal proposito, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare ad accompagnare Volleyball World e VBTV nella loro crescita globale: un milione e mezzo di abbonati a Volleyball TV, che trasmette tutte le partite di SuperLega e Serie A2, è certamente un grande traguardo, ed un indicatore significativo dei grandi numeri che può raggiungere la Pallavolo. Naturalmente, il volley maschile punta ad espandersi sempre di più, ed in particolare il nostro campionato, che è uno dei più seguiti in tutto il mondo non si fermerà certo ora. Vi vogliamo sempre più numerosi”.

“Siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico globale, proveniente da quasi 180 paesi diversi, una nuova esperienza VBTV costruita con le ultime tecnologie e progettata specificamente per le loro esigenze”. – ha commentato Finn Taylor, CEO di Volleyball World – “Il volley è seguito da 800 milioni di persone in tutto il mondo. La nuova piattaforma VBTV offrirà ai nostri 1,5 milioni di membri la migliore qualità di visione, consentendoci allo stesso tempo di essere più agili nel rispondere ai feedback dei fan e nell’aggiungere nuove funzionalità. Con il prezioso supporto della FIVB, continuiamo con la nostra ambizione di rendere i contenuti di pallavolo più accessibili, piacevoli e coinvolgenti per la nostra comunità globale, collegando i fan allo sport che amano.”

Grazie alla collaborazione di Volleyball World con nuovi partner come JW Player, Applicaster e Cleeng, e al lavoro continuo con i partner esistenti WSC e Deltatre, la piattaforma offre ora un’esperienza di visione ancora più snella e focalizzata sui tifosi.

La nuova piattaforma offre un’ampia e ineguagliabile varietà di contenuti sul mondo della pallavolo, dalle più importanti competizioni internazionali ai migliori campionati professionistici e universitari del pianeta, fino ai match del Beach Pro Tour. Gli utenti potranno godersi una qualità di video streaming migliorata, contenuti localizzati, supporto multilingue e un numero maggiore di dispositivi compatibili tra cui un numero sempre maggiore di smart tv.

Fin dalla sua fondazione nel 2021, Volleyball World si è dedicata all’innovazione e al coinvolgimento dei fan. Negli ultimi tre anni, ha sviluppato una serie prodotti e feature tecnologiche innovative per permettere ai fan di seguire il loro sport del cuore, introducendo anche diverse novità nel calendario, come un nuovo formato per il Beach Global Tour nel 2022 e l’istituzione di un Campionato del Mondo biennale nel 2023.

Il lancio della nuova piattaforma VBTV rappresenta il prossimo passo verso l’obiettivo di offrire contenuti sia a pagamento che gratuiti, per ampliare far arrivare la bellezza della pallavolo a un pubblico sempre più vasto. (fonte: Lega Volley)