Marketing: Binghatti investe sul calcio emiratino. Sarà main partner dello Shabab Al Ahli Football Club

Binghatti properties, il principale sviluppatore immobiliare (real estate) degli Emirati Arabi Uniti (EAU), ha firmato un importante accordo di sponsorizzazione con lo Shabab Al Ahli Football Club, una delle più importanti squadre di calcio professionistiche degli Emirati Arabi Uniti. La sponsorizzazione vedrà proprio il logo di Binghatti sulle maglie della squadra, con l’azienda araba nuovo main partner del club degli EAU a partire dalla stagione in corso (2024-2025).

La realtà immobiliare è sempre più coinvolta nello sviluppo di Dubai. Nello specifico Binghatti e il marchio di alta gioielleria/ orologeria Jacob & Co. sono entrati in una partnership di design per creare, nei prossimi anni, un vero e proprio “gioiello” di costruzione residenziale. I due marchi stanno collaborando per consegnare il nuovissimo Burj Binghatti Jacob & Co. L’innovativa Hyper-Tower di Dubai è destinata. tra l’altro. a battere il record per la torre residenziale più alta del mondo.