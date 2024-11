Volley: su Dazn torna la CEV Champions League (2024/25)

Il massimo torneo europeo di volley sta per tornare su DAZN. Per le squadre più forti d’Europa è arrivato il momento di tuffarsi nella nuova stagione di CEV Champions League per dare vita a dei match spettacolari e ricchi di adrenalina senza precedenti. Sei le italiane impegnate sul campo: Numia Vero Volley Milano, Savino Del Bene Scandicci e la A.Carraro Imoco Conegliano per le donne e Vero Volley Monza, Allianz Milano e Sir Sicoma Monini Perugia per gli uomini.

Per il torneo femminile, si parte mercoledì 6 novembre alle 19:00 con la sfida fra la Savino Del Bene Scandicci e le rumene del C.S.O. Voluntari 2005. Il giorno dopo alle 20:00 sarà la volta delle finaliste della scorsa edizione, le ragazze della Numia Vero Volley Milano, che ospiteranno le portoghesi dell’FC Porto. Sempre giovedì, ma alle 20:30, il palcoscenico sarà delle campionesse in carica dell’A. Carraro Imoco Conegliano, che incontreranno il Mladost Zagreb per concludere queste prime giornate di sfide internazionali.

La settimana successiva sarà poi il turno della competizione maschile: per l’Allianz Milano, il primo appuntamento da segnare in calendario sarà quello contro i belgi del Knack Roesealare, fissato per mercoledì 13 novembre alle 18:30. A seguire, alle 20:30, la Sir Sicoma Monini Perugia entrerà in campo per fronteggiare i cechi del Jihostroj Ceske Budejovice, in una partita che metterà alla prova la forza e l’abilità del team italiano. Infine, giovedì 14 novembre alle 20:00, la Mint Vero Volley Monza chiuderà il ciclo di incontri della settimana contro i greci dell’Olympiacos Piraeus, regalando agli spettatori un’altra serata di grande volley. (fonte: Dazn)