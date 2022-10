Volley: Scotti Audi è automotive partner di Emma Villas Aubay Siena

Scotti Audi si conferma automotive partner della Emma Villas Aubay Siena (club di SuperLega di volley maschile). Questa mattina la partnership è stata presentata e illustrata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede Scotti dello showroom Audi a Barberino Tavarnelle. Erano presenti alla conferenza stampa l’amministratore delegato di Scotti Udo Herbert e il brand manager Audi Gianni Brinati insieme al vicepresidente di Emma Villas Aubay Siena Fabio Mechini.

“Da tanti anni siamo in questo territorio – afferma l’AD di Scotti Udo Herbert, – fin dagli anni Sessanta siamo presenti a Empoli. Negli anni ci siamo allargati su più zone del territorio. A Barberino Tavarnelle abbiamo aperto questo nuovo concessionario per rappresentare Audi nel territorio senese”. E sulla partnership con il team senese: “Mesi fa abbiamo deciso di intraprendere questa partnership con Emma Villas Aubay Siena, è una collaborazione molto interessante per noi, siamo una squadra che vuole lavorare insieme come team. E gli sport in generale, con il volley in particolare, dipendono tanto da come si comporta complessivamente la squadra. Siamo sicuri che potremo attuare una bellissima collaborazione, confido in una crescita del team e nella possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi. Con Audi vogliamo essere parte di questo percorso. In questo momento il volley sta vivendo un periodo molto bello in Italia, d’altronde la Nazionale azzurra si è appena laureata campione del mondo”.

Ha aggiunto il brand manager Audi Gianni Brinati: “Con Alessandro Cesarini, nostro responsabile marketing, ci siamo avvicinati al team senese. Noi vogliamo avvicinarci e inserirci sempre di più nel territorio senese, abbiamo dunque accolto con entusiasmo questa possibilità che ci si è prospettata. Il volley ha acquisito una visibilità incredibile. Il nostro marchio è fatto di dinamismo, lo associamo quindi al massimo del dinamismo, che è lo sport. Attiviamo una partnership con una società sportiva molto importante come Emma Villas Aubay Siena che milita nella massima serie pallavolistica. Sappiamo quello che è il seguito che ha questa squadra, per noi è un binomio che ha un fondamento. Possiamo avvicinarci ancora di più alla città. Mi auguro quindi che questa collaborazione porti risultati da entrambe le parti”.

Il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena Fabio Mechini ha parlato della partnership e anche del momento vissuto dal team. La squadra senese tornerà in campo sabato sera alle ore 20,30 per la quarta giornata di campionato, l’avversaria nell’occasione sarà Piacenza: “È per noi un punto di orgoglio avere attivato questa partnership. Audi è un brand importante, lo abbiniamo alla nostra società che milita in Superlega. Da subito ci siamo trovati in sinergia ed è stato quindi molto facile arrivare a questa collaborazione. Mi auguro che questo sia l’inizio di un lungo percorso comune”.

Poi, sul momento attraversato dalla squadra: “Sapevamo che all’inizio del campionato avremmo incontrato delle difficoltà, ma siamo tutti consapevoli di ciò che possiamo fare e siamo quindi pronti a superarle insieme. Le prime gare di campionato ci hanno dato tanta visibilità, ora è il momento di cominciare a conquistare qualche punto. Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Spero che questo sia il primo passo per fare tanti chilometri insieme da ora fino alla fine della stagione”.

Vittorio Angelaccio, responsabile marketing di Emma Villas Aubay Siena ha sottolineato: “Con Scotti Audi c’è stato subito un ottimo feeling. Un’azienda che ha storia, tradizione, con una importante presenza sul territorio toscano, ma che al tempo stesso vuole stare al passo con innovazione e progettualità per raggiungere obiettivi ambiziosi. Sono questi gli ingredienti che ci accomunano e che ci hanno consentito di lanciare una bellissima partnership. Oltre alla fornitura di auto in cobranding avvieremo una serie di attività promozionali all’interno del PalaEstra e nella nuova sede di Barberino Tavarnelle. Non mancheranno altri progetti condivisi da organizzarsi nella città di Siena e provincia…”.