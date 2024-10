Volley: La diffusione tv della SuperLega Credem Banca

Con l’avvio della nuova stagione della SuperLega Credem Banca, una delle più importanti competizioni di pallavolo professionistica al mondo, Volleyball World ha annunciato nuove partnership, nazionali e internazionali, che porteranno la visibilità del campionato italiano a un livello mai raggiunto prima, confermandone la crescente popolarità in tutto il mondo.

Anche quest’anno “VBTV” continua a essere il punto di riferimento per gli appassionati della “SuperLega Credem Banca”, confermandosi ancora una volta come l’unica piattaforma che offre la possibilità di seguire tutte le partite di ogni giornata del campionato 2024/25. Gli abbonati avranno infatti accesso illimitato alle migliori squadre, ai giocatori più talentuosi e alle sfide più avvincenti della stagione. Ci saranno interessanti novità: oltre all’ampia copertura in Italia garantita anche dai partner Rai e Dazn, la popolarità della Lega continua a crescere oltre i confini nazionali grazie alla collaborazione con i maggiori broadcaster mondiali, che porteranno lo spettacolo della pallavolo a un pubblico globale sempre più vasto.

Tra questi:

United Media – Sportklub: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia

A1-Max Sport: Bulgaria;

Fuji TV: Giappone;

Polsat: Polonia;

Sports TV: Turchia.