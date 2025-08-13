Volley – Codyeco nuovo co-sponsor dell’Emma Villas Lupi Siena (A2).

Le società sportive Emma Villas Siena e Lupi Pallavolo S.Croce hanno ufficializzato la partnership con l’azienda Codyeco S.p.A., che andrà a ricoprire il ruolo di co-title sponsor nel nuovo ambizioso progetto di A2 maschile, che prende così la denominazione di “Emma Villas Codyeco Lupi Siena”.

Fondata nel 1976 nel cuore del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, Codyeco è specializzata nella fornitura di prodotti chimici di alta qualità per l’industria della pelle. Da sempre riconosciuta per la capacità di fornire proattivamente soluzioni efficaci alle esigenze dei clienti, l’innovatività e l’attenzione alla sostenibilità della filiera, dal 2017 Codyeco è parte del gruppo Royal Smit & Zoon, tra le prime aziende nel ranking del settore chimico conciario a livello globale.

Il brand Codyeco è un marchio storico anche per la pallavolo italiana: a cavallo tra gli anni 2000 e 2010 ha affiancato i Lupi S. Croce in uno dei periodi migliori per il sodalizio biancorosso, con il fiore all’occhiello della promozione in A1 conquistata al termine della stagione 2004/05. Dopo un periodo di stop l’azienda si è riavvicinata al volley, ancora una volta grazie ai Lupi; nell’annata appena trascorsa, 2024/25, è stata title sponsor della squadra che ha vinto il campionato (e i playoff) in serie B, con tanto di promozione nella categoria superiore.

In estate, Siena e S. Croce sull’Arno hanno ratificato, come noto, un importante e innovativo accordo di collaborazione con la mission di creare un’unica squadra nel campionato di A2 Credem Banca e di provare a portare la pallavolo toscana maschile ai massimi livelli del ranking nazionale, unendo gli sforzi dal punto di vista economico, logistico e organizzativo in un momento di crisi per tante realtà. Codyeco S.p.A ha accettato di far parte di questa avventura, condividendo gli obiettivi e affiancando Emma Villas come title-sponsor ufficiale (la squadra assumerà la denominazione di Emma Villas Codyeco Lupi Siena).

Geanderson Oliveira (CEO Codyeco S.p.A.): “Con rinnovato entusiasmo Codyeco continua a investire nella pallavolo partecipando oggi a un nuovo e ambizioso progetto che unirà le forze di Lupi e Emma Villas.

Crediamo che una partnership solida, combinata con la sostenibilità di investimenti strategici, generi risultati trasformativi. La continuità di questo supporto nel corso degli anni ha creato una sinergia unica tra il nostro marchio e lo sviluppo della pallavolo nella regione. Questa unione rappresenta non solo un’evoluzione naturale del progetto, ma anche la nostra visione che le grandi conquiste nascono dalla fusione di elementi complementari.

Questo investimento riafferma la nostra convinzione che, quando c’è una chimica autentica tra partner, le possibilità sono illimitate”.

Giammarco Bisogno (Presidente Emma Villas Codyeco Lupi Siena): “Siamo felici della conferma di questa partnership che rafforza la prospettiva del progetto Emma Villas Siena Lupi S. Croce. Sono grato al CEO Codyeco Oliveira per aver dato fiducia alla nuova squadra e certo delle sinergie che riusciremo a mettere in campo quest’anno dentro e fuori dal campo. Una pagina nuova che ambisce a rafforzare il legame tra “sport e impresa” e che scriveremo insieme con passione”.

Alberto Lami (Vicepresidente Emma Villas Codyeco Lupi Siena): “Due stagioni fa, come Lupi Pallavolo, abbiamo avuto il piacere e il privilegio di tornare ad annoverare una realtà importante e storica come Codyeco nel panorama dei nostri partners. Lo scorso anno l’azienda si è legata a noi come title-sponsor della prima squadra di serie B maschile e questo ha contribuito a rinsaldare ancora di più i rapporti. Siamo orgogliosi che Codyeco abbia scelto di sostenerci in questo nuovo ambizioso progetto, la fiducia ricevuta ci gratifica e ci spinge a andare avanti verso gli obiettivi che ci siamo prefissati come Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Codyeco e Lupi sono sempre stati un binomio vincente e di successo, siamo veramente grati a questa società del nostro territorio di abbracciare un percorso così importante”.