Terrecablate prosegue la partnership con Emma Villas Codyeco Lupi Siena (A2 volley maschile).

L’amministratore unico Marco Turillazzi: “Partnership importante e funzionale alla promozione del nostro marchio”

Terrecablate insieme all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena (A2 Volley maschile). La società di telecomunicazioni conferma il proprio sostegno e supporto al team pallavolistico toscano anche in vista della prossima stagione sportiva: sarà infatti jersey partner del club. Terrecablate è stata una delle prime realtà a credere nel progetto sportivo del Presidente Giammarco Bisogno nel momento in cui Emma Villas si spostò da Chiusi per disputare le proprie partite interne di campionato al PalaEstra, a Siena. Era l’anno 2015, quella fu la prima stagione del club in serie A2 e da allora il rapporto non si è mai interrotto.

La partnership proseguirà anche nella prossima stagione, con Terrecablate che sarà partner della nuova realtà pallavolistica toscana creata dalla joint venture tra Siena e Santa Croce sull’Arno. Negli anni la partnership non ha avuto solamente una finalità sportiva: Terrecablate è infatti una realtà molto attenta a quelli che sono gli effetti e i riscontri sociali delle proprie collaborazioni. E così la società di telecomunicazioni ha offerto il proprio sostegno anche al settore giovanile del club pallavolistico. Al contempo, inoltre, sono state svariate le iniziative con finalità sociali che sono state pensate e realizzate, coinvolgendo spesso i giovani e le scuole del territorio. Da ricordare, tra le tante, l’iniziativa “Ma tu mi ami?”, effettuata coinvolgendo per l’appunto gli istituti scolastici del territorio e andando a trattare il tema tragicamente attuale della violenza contro le donne.

La partnership dunque prosegue. Questo è il commento al riguardo da parte dell’amministratore unico di Terrecablate, Marco Turillazzi: “Confermiamo la sponsorizzazione all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena con la convinzione che questa partnership sia importante per sostenere la squadra che gioca nella serie A2 di volley italiano, ma anche funzionale alla promozione del nostro marchio. La nostra società opera nel campo delle comunicazioni e sta allargando il suo raggio d’azione a tutta la Toscana, quindi è per noi importante abbinare il nome di Terrecablate al club soprattutto quest’anno: la joint venture realizzata tra Emma Villas Siena e Lupi Santa Croce ci permetterà di entrare nel mercato della telefonia di quest’area della Toscana”.