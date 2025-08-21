Bitcoin continua a scendere: BTC crollerà fino a 100.000 dollari?

Bitcoin scende a 113.597 dollari dopo il picco di 124.128 dollari, con una correzione dell’8,5%. Dati PPI elevati e attesa per Jackson Hole alimentano volatilità e timori di ulteriori ribassi.

Bitcoin (BTC) continua la sua traiettoria discendente dopo aver raggiunto il massimo storico di 124.128 dollari il 14 agosto.

La criptovaluta originale ha subito una correzione dell’8,5% rispetto al suo recente picco.

Il prezzo di BTC è crollato sotto i 114.000 dollari, attualmente scambiato a 113.597 dollari. Secondo i dati di CoinGecko, BTC ha registrato un calo dell’1,3% nelle ultime 24 ore, del 4,8% nei grafici settimanali, dello 0,5% nei grafici a 14 giorni e del 4,1% rispetto al mese precedente.

Questo calo ha innescato una correzione a livello di mercato. Bitcoin potrebbe scendere al livello di 112.000 dollari, dove trova un certo supporto.

Un ulteriore calo sotto i 110.000 dollari potrebbe generare panico tra gli investitori, potenzialmente portando il prezzo a 100.000 dollari.

Secondo i dati di CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono stati liquidati 450,55 milioni di dollari dal mercato delle criptovalute, con il singolo ordine di liquidazione più grande su Binance per la coppia BTC/USDT, per un valore di 9,70 milioni di dollari.

La correzione è stata innescata dalla pubblicazione di dati sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI) superiori alle attese, che hanno alimentato timori che la Federal Reserve non proceda con tagli dei tassi di interesse.

Bitcoin (BTC) ha subito un calo sostanziale in seguito a questi dati. La correzione potrebbe essere stata amplificata dall’attesa per la riunione della Federal Reserve a Jackson Hole di venerdì, dove gli investitori cercano indicazioni sulla prossima politica monetaria statunitense.

Bitcoin e altri asset rischiosi hanno registrato correzioni più marcate rispetto a veicoli finanziari più stabili.

Per comprendere meglio il contesto attuale, è utile considerare:

Dati macroeconomici : L’inflazione elevata, evidenziata dal PPI, ha ridotto le aspettative di politiche accomodanti.

: L’inflazione elevata, evidenziata dal PPI, ha ridotto le aspettative di politiche accomodanti. Volatilità di mercato : Le liquidazioni nei mercati dei derivati amplificano i movimenti di prezzo.

: Le liquidazioni nei mercati dei derivati amplificano i movimenti di prezzo. Prospettive a lungo termine: Gli analisti prevedono una ripresa di BTC nei prossimi mesi.

Gli analisti di CoinCodex prevedono che BTC raggiungerà un nuovo massimo storico di 142.040 dollari il 15 novembre, con un rally di circa il 25% rispetto agli attuali livelli di prezzo. Nonostante la correzione attuale, Bitcoin potrebbe acquisire slancio nei prossimi mesi.

