Eventi – Le date della nuova UEFA Champions League 2025-2026.

29 Ago 2025 Redazione
courtesy photo @Adidas press office
Il calendario ufficiale con date e partite verrà pubblicato nella giornata di sabato, dopo i sorteggi di Europa e Conference League, in programma venerdì a Montecarlo.

Fase a gironi

1^ giornata: 16–18 settembre 2025 (settimana europea dedicata esclusivamente alla Champions League)
2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
4^ giornata: 4/5 novembre 2025
5^ giornata: 25/26 novembre 2025
6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
8^ giornata: 28 gennaio 2026

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)
