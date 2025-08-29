All newsAltri eventiCalcioCalcio.InternazionaleChampions LeagueDigital Media SportDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E Politica
Eventi – Le date della nuova UEFA Champions League 2025-2026.
|Il calendario ufficiale con date e partite verrà pubblicato nella giornata di sabato, dopo i sorteggi di Europa e Conference League, in programma venerdì a Montecarlo.
Fase a gironi
|1^ giornata: 16–18 settembre 2025 (settimana europea dedicata esclusivamente alla Champions League)
|2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
|3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
|4^ giornata: 4/5 novembre 2025
|5^ giornata: 25/26 novembre 2025
|6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
|7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
|8^ giornata: 28 gennaio 2026
Fase a eliminazione diretta
|Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
|Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
|Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
|Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
|Finale: 30 maggio 2026 (alla “Puskas Arena” di Budapest)