TUZI (M5S): PER SETTEMBRE SI RAGIONI ANCHE SU APERTURA STADI A TIFOSI

“Pian piano siamo tornando alla normalità, per questo non si può che accogliere positivamente il rinizio del campionato di calcio. Nel Paese sta, finalmente, ripartendo lo sport. E lo fa garantendo la sicurezza di tutti e rispettando i dettami del Comitato Tecnico Scientifico. Rimane da sciogliere ancora il nodo della quarantena in caso di un calciatore positivo al Covid – sul tema sarei per guardare con interesse al modello della Bundesliga tedesca – ma molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica nel Paese. Intanto godiamoci questo importate passo che molti cittadini aspettavano”. Lo dichiara, durante un’intervista radiofonica su

“Assisteremo ad un calcio senza tifosi e ciò non è piacevole. I tifosi sono protagonisti ma, ad oggi, è impossibile garantire le norme di distanziamento fisico all’interno degli stadi e l’idea di giocare a porte chiuse è obbligatoria. Senza dare false illusioni, dobbiamo però ragionare – in vista del prossimo campionato – sul come ripopolare gli stadi italiani. Come riaprono scuole, teatri, cinema e altri luoghi di socialità, secondo i fondamentali criteri di sicurezza stabiliti dai protocolli del CTS, così dobbiamo ipotizzare le condizioni per la riapertura degli stadi. Sarebbe un altro passaggio significativo di ritorno alla normalità”, conclude il portavoce del MoVimento.