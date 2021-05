US SKI & SNOWBOARD INSIEME A TOYOTA FINO AL 2026

(di Lorenzo Di Nubila) – US Ski & Snowboard ha annunciato che la casa automobilistica giapponese Toyota tornerà come partner ufficiale per la mobilità dall’agosto di quest’anno.

United States Ski and Snowboard Association è l’ente governativo nazionale per lo sci e lo snowboard olimpico. Fondata nel 1905, l’organizzazione offre leadership e direzione per sciatori e snowboarder di oltre 400 club membri. L’associazione ha sede a Park City, nello Utah.

Toyota, che è uno dei TOP sponsor del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), in precedenza ha collaborato con l’organo di governo nazionale fino al 2019, quando è stata sostituita dal marchio britannico Land Rover in un contratto di due anni.

Tuttavia, con quella partnership che scadrà questa estate, Toyota tornerà ora come veicolo ufficiale di US Ski & Snowboard fino al 2026.

Il pacchetto di sponsorizzazione di Toyota includerà eventi, trasmissioni, diritti di marketing sociale e digitale, nonché la creazione di contenuti personalizzati. Il marchio dell’azienda apparirà anche sulle divise degli atleti, sull’abbigliamento della squadra e sul sito web statunitense di sci e snowboard e sui canali dei social media.

L’accordo designa anche la casa automobilistica come title sponsor della serie Toyota US Grand Prix, del Toyota US Alpine Championships e del Toyota US Freestyle Championships, nonché dello sponsor di presentazione degli eventi Visa Big Air Presented by Toyota.

L’accordo pluriennale copre le prossime due edizioni delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Pechino il prossimo anno e in Italia nel 2026.

“Siamo così entusiasti di dare il bentornato a Toyota nella nostra famiglia di partner”, ha dichiarato Michael O’Conor, chief revenue officer di US Ski & Snowboard. “Il loro sostegno negli anni agli atleti statunitensi di sci e snowboard è stato fantastico per i nostri sport e non vediamo l’ora di estenderlo all’intero elenco di sci e snowboard degli Stati Uniti in vista della prossima stagione olimpica”.

“Vogliamo anche ringraziare Land Rover per aver supportato i nostri atleti nelle ultime due stagioni per il loro impegno per gli sport invernali”.