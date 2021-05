Google scende in campo al fianco della WNBA

(di Guido Paolo De Felice) – Dopo Nike, AT&T e Deloitte, sarà Google la quarta azienda partner ad entrare nel mondo delle “Changemakers” della WNBA (la lega professionistica di pallacanestro femminile degli Stati Uniti – ne fanno parte 12 realtà sportive).

Lanciato nel gennaio 2020, il progetto WNBA Changemakers ha l’obiettivo di riunire, verso obiettivi comuni, aziende che credano fortemente nella promozione delle donne e dello sport. La mission su cui è stata costruita la piattaforma è quella di fornire un supporto diretto alla WNBA nella sua continua trasformazione aziendale, attraverso lo sviluppo del marketing, del branding della Lega e migliorando sempre di più l’esperienza sia delle giocatrici che dei fan. Non è solo, dunque, una pura operazione commerciale basata su investimenti finanziari.

Non è un caso infatti che le tre aziende fondatrici siano state Nike, AT&T e Deloitte, da sempre pioniere nella leadership inclusiva e nella lotta alle disuguaglianze di genere. In questo contesto si inserisce perfettamente Google, con l’obiettivo di aumentare la diffusione su scala mondiale dei contenuti prodotti dalla WNBA. Ad esempio, Google diventa così partner della WNBA nella realizzazione del progetto “25 for 25” che prevede la messa in onda di 25 gare della regular season sulle piattaforme ABC/ESPN per celebrare i venticinque anni dalla nascita della Lega. Google sarà inoltre sponsor della serie di documentari “30 for 30” prodotti da ESPN, che si spera potrà far accendere nuovi riflettori sugli sport femminili.

“Per troppo tempo gli sport femminili non sono stati rappresentati adeguatamente nei media. La WNBA ha lavorato instancabilmente per cambiare questa situazione ed è stata in prima linea nel progresso per l’equità di genere, la giustizia razziale e lo sport. Siamo orgogliosi di poter collaborare con WNBA ed ESPN negli anni a venire per dare sempre più vigore a quanto fatto finora e mantenere il nostro impegno per l’equità di genere e il futuro delle donne“, ha affermato Lorraine Twohill, CMO di Google. “Con il supporto della WNBA e di ESPN, faremo la nostra parte per garantire che le atlete ottengano il riconoscimento e la visibilità mediatica che meritano, in modo che il mondo possa ammirare i loro incredibili talenti.“