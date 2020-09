US Lecce (Serie B): nella 2a e 3a maglia il “legame” del club salentino con il territorio

Presentate le nuove divise dell’US Lecce, da quest’anno in Serie B. Due le iniziative studiate per legarsi alla fan base e al territorio. Per la seconda maglia i pugliesi hanno deciso di inserire i “nomi” di tutti i comuni della provincia di Lecce, proprio per sottolineare l’interesse a coprire un territorio molto vasto (quello appunto del Salento) e a valorizzare i tifosi residenti in queste municipalità.

Il responsabile marketing del club Andrea Micati ha spiegato come “le maglie di stagione in stagione si modificano di qualcosa. In questa sede sulle nostre divise compaiono già due sponsor, che hanno rinnovato l’accordo e parlo di Maffei e Banca Popolare Pugliese (BPP). La prima, rigorosamente a strisce giallorosse, vede un piccolo intervento tipo pixel, sia nella parte anteriore che posteriore. La seconda maglia per noi è sempre stata un veicolo di contenuti, di messaggi. Per la nostra società il legame con il territorio è la cosa più importante. La texture è realizzata con i nomi di tutti i comuni che compongono la Provincia di Lecce, per rimarcare proprio il legame con il territorio.”

A illustrare invece il significato della 3a maglia è stato il DG dell’US Lecce, Giuseppe Mercadante. “La 3a divisa di quest’anno è stata realizzata in questo modo per dare seguito ad un impegno che avevamo preso a dicembre scorso, con il Vescovo di Lecce Mons. Seccia aderendo alla campagna di sensibilizzazione a favore degli ulivi salentini , martoriati dalla xylella.” Le maglie dei portieri saranno tre, di colore grigio, nero e celeste. Per il responsabile magazziniere/abbigliamento Giovanni Fasano “quella relativa ai portieri è sempre una questione particolare,in quanto spesso e volentieri gli abbinamenti dei colori creano dei problemi ai direttori di gara. Abbiamo cercato di ricreare delle maglie storiche da portiere degli anni passati”.