Il team Acronis SIT Autonomous parteciperà a Roborace, il campionato per vetture a guida autonoma basate su AI

Il team Acronis SIT Autonomous è la new entry del mondiale Roborace, una competizione ideata per superare i limiti attuali delle innovazioni e delle tecnologie di mobilità basate sull’intelligenza artificiale.

Lo Schaffhausen Institute of Technology (SIT) ha annunciato oggi la costituzione di un team che, in partnership con il leader globale della Cyber Protection, Acronis, parteciperà al mondiale Roborace. Anche Acronis ha annunciato al contempo la propria partnership ufficiale con Roborace: fornirà soluzioni di Cyber Protection semplici, efficienti, sicure e basate su AI per la prima competizione internazionale che vede in gara auto elettriche a guida autonoma.

Quella dell’Acronis SIT Autonomous è la più recente adesione alla Season Beta del Roborace Championship 2020, un campionato che si svolgerà su dodici tracciati e che era stato inizialmente posticipato a causa della pandemia globale di COVID-19. Questa nuova stagione si prospetta piena di nuovi eventi entusiasmanti, tra cui la presenza di Metaverse, che combina realtà e mondi virtuali e un aggiornamento degli algoritmi di Roborace per il sorpasso autonomo, un ulteriore stimolo offerto ai team per spingersi oltre i limiti della mobilità a guida autonoma.

La gara si svolgerà su circuiti reali, ma a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla pandemia, Acronis SIT Autonomous monitorerà i progressi da remoto, tramite la piattaforma Roborace Race Control.

“Lo sport accelera e stimola lo sviluppo delle tecnologie per la mobilità”, afferma Ilya Shimchik, Team Principal di Acronis SIT Autonomous. “Siamo orgogliosi di spingerci oltre i limiti della guida autonoma con le soluzioni basate su IA e machine learning che Acronis ha creato per fornire risultati estremamente accurati. In Roborace vince in genere chi dispone delle tecnologie migliori e più avanzate; siamo certi che la collaborazione con Acronis ci offrirà quelle tecnologie superiori indispensabili per competere con i migliori al mondo.”

Acronis fornirà supporto diretto al campionato Roborace con la serie completa di soluzioni di Cyber Protection per il backup, il disaster recovery, la sincronizzazione e la condivisione sicura dei file.

Queste soluzioni sono fondate sui cinque vettori SAPAS: Salvaguardia, Accessibilità, Privacy, Autenticità e Sicurezza, che garantiscono il più alto livello di sicurezza e salvaguardia agli utenti, garantendo al tempo stesso che i dati siano a prova di manomissione e facilmente accessibili, per gestire le attività quotidiane senza ostacoli.

Una di queste soluzioni include Acronis Cyber Protect, un’integrazione di protezione dati e cybersecurity potenziata dall’AI e progettata per difendere le aziende e le organizzazioni dalle più recenti minacce digitali, che annovera, tra le altre, funzionalità per backup rapidi e affidabili e protezione contro il malware per l’intero stack, con tutti gli aspetti della protezione gestibili da un’unica interfaccia intuitiva.

“Le soluzioni Acronis sono perfette per questo campionato ad alta velocità, basato sui dati e sulle tecnologie avanzate, afferma Chip Pankow, Chief Championship Officer di Roborace. “L’importanza strategica dei nostri dati è evidente, ma abbiamo completa fiducia nelle soluzioni Acronis, certi che non solo contribuiranno a proteggere i nostri dati, ma anche a ottimizzarne il flusso, semplificando le attività quotidiane”.

Serguei Beloussov, fondatore ed Executive Officer di Acronis, ha dichiarato: “Annunciamo con entusiasmo le due nuove partnership con il mondiale Roborace. Il mondo delle corse basate sull’intelligenza artificiale è un campo di prova perfetto per le nuove tecnologie di IA e machine learning. Siamo lieti di rendere #CyberFit anche il campionato Roborace, contribuendo con le nostre rivoluzionarie soluzioni di Cyber Protection.”