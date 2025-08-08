Unibet con la campagna Zero% Mission sulle maglie del Rangers FC.

Unibet, marchio del gruppo internazionale Kindred, ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l’industria del gioco d’azzardo – per realizzare lo zero% di profitto dal gioco d’azzardo dannoso. Quindi, per promuovere questo concetto, per certi versi rivoluzionario, ha ideato la campagna THE ZERO% MISSION in cui chiunque scommette con Unibet conosca i suoi strumenti e tecnologie unici in un ambiente sicuro e garantito.

Per questa ragione, si legge in una nota aziendale “Abbiamo lanciato con il famoso giocatore di scacchi norvegese (campione del mondo dal 2013 al 2023), Magnus Carlsen, per evidenziare il legame con le tecnologie intelligenti di Unibet. Ogni film si sposa con il nuovo marchio che posiziona “Bet Proud” per ricordare ai giocatori che possono sentirsi orgogliosi di scommettere con Unibet perché è l’unico marchio di scommesse che è veramente impegnato nella sicurezza dei giocatori. La campagna è supportata con accaparramenti digitali e attività di PR in cui abbiamo scambiato il logo Unibet sulle magliette del Middlesbrough (attualmente militante nella Football Championship, nda) e del Rangers FC (prima divisione del calcio scozzese) per creare più consapevolezza durante la Settimana del gioco più sicuro“.

In particolare, le magliette mostreranno anche il messaggio “Zero% Mission” , parte dell’iniziativa di Kindred sul gioco responsabile che mira a far sì che l’azienda ricavi lo 0% dei suoi ricavi dal gioco potenzialmente dannoso.