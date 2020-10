Anthony Joshua, il re dei brand. Vincente sul ring e nelle sponsorizzazioni

(di Alessandro Presta) – Negli ultimi anni il pugile inglese, campione dei pesi massimi, Anthony Joshua, ha consolidato il suo stato di “king of the brands” (re dei marchi). L’atleta, infatti, grazie alle sue vittorie sul ring, ha raggiunto il livello degli sportivi d’élite; guadagnandosi così importanti sponsorizzazioni a livello individuali.

Joshua ha iniziato la sua carriera sportiva relativamente tardi, nel 2007, all’età di 18 anni. Nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra e della sua medaglia d’oro, il suo nome inizia a farsi largo nel settore e i suoi contratti di sponsorizzazione iniziano l’ascesa. Le stime più recenti dicono che Joshua incassi, ogni anno, solo dagli sponsor, 8,3 milioni di sterline corrispondenti a 9,1 milioni di euro circa.

Stando a quanto riporta il “The Sun”, sono 11 i brand che hanno scelto Anthony Joshua come volto immagine per le loro campagne di “endorsement”. Tra questi compaiono marchi come Under Armour (brand di abbigliamento sportivo), Beats (linea di auricolari), Audemars Piguet (marchio di orologi di lusso) e altri come Jaguar, Land Rover e Hugo Boss. Tutti questi brand mettono al centro il boxeur britannico per la sua abilità sportiva e per il suo bell’aspetto agli occhi dei fans.

Per gli atleti, sicuramente, gli accordi di sponsorizzazione dipendono principalmente dalle prestazioni. Nel caso di uno sport come il pugilato questo fattore è ancora più importante. Spesso per gli sport individuali, infatti, si è portati a ricordare solo l’ultimo incontro. In questo senso, il match di rivincita di dicembre, vinto contro Andy Ruiz Jr, gli ha permesso di accrescere ulteriormente il suo appeal nei confronti degli sponsor. A seguito di questo match Beats ha proiettato il suo volto in tutta Londra con lo slogan: “Champions are made when no one’s watching” (“I campioni si costruiscono quando nessuno sta guardando”).