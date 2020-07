Unahotels nuovo main sponsor della Pallacanestro Reggiana (LBA)

Annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo main sponsor di maglia della Pallacanestro Reggiana (LBA). E’ il marchio UnaHotels, nella location di UnaHotels Bologna Fiera.

Il Direttore Generale del gruppo Una S.p.A. Fabrizio Gaggio, ha commentato la scelta dell’azienda di sposare il sodalizio biancorosso: “Nell’alveo della vocazione del brand Unahotels a farsi espressione e sinonimo di italianità, non può mancare un sostegno concreto verso le realtà che contribuiscono a definire la ricchezza del patrimonio locale. Considerando la rilevanza della regione emiliana, in cui UnaHotels è presente con cinque strutture di riferimento, e l’affinità storica con il mondo del basket nazionale, non poteva che celebrarsi quindi la collaborazione come main sponsor con Pallacanestro Reggiana, i cui colori militano nei professionisti fin dal 1982, e la nascita della squadra UnaHotels Reggio Emilia”.

L’Amministratore Delegato biancorosso, Alessandro Dalla Salda ha spiegato: “Inizia un nuovo percorso assieme ad un’eccellenza del settore alberghiero italiano come la catena UnaHotels di Gruppo Una, che ringraziamo per aver creduto nella vision del nostro club e nella nuova governance della Pallacanestro Reggiana. L’auspicio è di poter iniziare una partnership che possa svilupparsi negli anni ed avere come obiettivo quello di consolidare un sodalizio che possa identificare il nostro club con UnaHotels in tutto il territorio nazionale e non solo, togliendoci sul campo grandi soddisfazioni”.

UnHotels comparirà come main sponsor sulle divise biancorosse, sia in occasione delle partite del campionato di Serie A Legabasket, che nel corso della competizione europea Fiba Europe Cup. La durata dell’accordo è biennale, con diritto di uscita a favore dello sponsor al termine della stagione sportiva 2020-2021.

Il Gruppo Una S.p.A. è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 36 hotel in 17 destinazioni su 9 regioni.