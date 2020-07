Macron svela la home e la terza maglia della S.S. Lazio (stagione 2020/21)

La S.S. Lazio e Macron, storico sponsor tecnico della società capitolina e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, presentano le nuove maglie Home e Third che i biancocelesti indosseranno nella prossima stagione calcistica 2020-2021.

Il kit Home sarà indossato dagli uomini di Simone Inzaghi in occasione della gara contro il Brescia di questa sera allo stadio Olimpico mentre la maglia third sarà indossata nell’ultima giornata di campionato a Napoli.

La nuova “Home” è nel classico celeste con una grafica in stampa sublimatica con fine rigato che si incrocia nella parte superiore della maglia davanti. Il collo è a polo in maglieria biancoceleste, come in maglieria sono anche i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO. Nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.Lazio. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma biancocelesti.

Gli shorts sono bianchi con dettagli celesti e con coulisse piatte in blu navy con puntali biancocelesti. I calzettoni sono bianchi con fini righe orizzontali celesti e bordo superiore celeste. La nuova maglia “Third” riprende il design della Home ma su fondo blu navy con la grafica in stampa sublimatica con fine rigato celeste che si incrocia nella parte superiore e anteriore della maglia.

Gli shorts sono blu navy (è prevista anche l’opzione con shorts celesti) con coulisse piatte in blu navy con puntali celesti. I calzettoni sono blu navy con al centro una riga orizzontale celeste. Anche in questo caso la vestibilità è Slim Fit con il tessuto principale Softlock. Per quanto riguarda i kit gara dei portieri le scelte cromatiche sono andate sull’arancione, il nero e l’azzurro cielo fluo. Le divise sono caratterizzate da un disegno composto da una serie di linee nere oblique intersecate nella parte inferiore della maglia.

Le nuove maglie “Home” e “Third” e i “Kit da portiere” sono in vendita online sui siti ufficiali di Lazio e Macron e dalla giornata di giovedì 30 luglio saranno acquistabili presso il Macron Store Roma Nord, Macron Store San Silvestro, i Lazio Style 1900 Official Store.