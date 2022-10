Un match speciale per l’Africa: una serata da Serie A per regalare un sorriso

Brescia e Como hanno regalato un match di alto spessore agonistico in un evento il cui incasso sarà devoluto a Dharma Onlus per finanziare progetti sociosanitari in Africa.

Una serata da Serie A per il Brescia Calcio Femminile che ha registrato una prestazione di alto spessore, con un bel pareggio per 1-1 contro il Como ma soprattutto raccoglie fondi per Dharma Onlus, ONG fondata dalla presidente del Brescia Clara Gorno, che si occupa di recupero di bambini soldato e di progetti sociosanitari in Africa.

Al Centro Sportivo “Mario Rigamonti”, sul campo è pareggio grazie al rigore realizzato da Luana Merli nella ripresa subito dopo il penalty fallito dalla comasca Rizzon, e il pari nel finale di Karlenas per le comasche; ma è il risultato fuori dal campo a meritare la prima pagina, con il pubblico delle Leonesse che non ha fatto mancare il proprio sostegno.

“Ringrazio tutte le persone che sono venute stasera – le parole della presidente del Brescia Calcio Femminile, Clara Gorno (nella foto sopra) -. Da quest’anno abbiamo voluto istituire il premio di “Ambasciatore” per premiare una personalità che si è distinta per veicolare valori speciali di coraggio, determinazione, impegno per gli altri. E per me dare questo primo riconoscimento a Odette Nyiramuranumwe significa tanto e mi riempie d’orgoglio. Odette durante la crisi umanitaria per la guerra civile in Rwanda nel 1994 ha salvato 230 bambini da morte certa e ora lavora in una RSA e aiuta i nostri anziani. Anche questo voglio che sia il mio Brescia Calcio Femminile: un megafono per valori positivi, solidarietà e aiuto reciproco”.