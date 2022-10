Back to Japan: lanciato da Nike il kit commemorativo per i fan del Corinthians (serie A brasiliana)

(di Alessia Spolverini) – Il 16 dicembre 2012, al Nissan Stadium di Yokohama andava in scena uno spettacolo senza precedenti: i brasiliani della SC Corinthians Paulista vincevano il Mondiale per Club in Giappone, grazie ad una rete al 69° di Guerrero che lasciò i rivali del Chelsea a bocca asciutta.

Dieci anni dopo, la società sudamericana ha deciso di celebrare quella notte magica, affidandosi a Nike per la creazione di un terzo kit maglia che rievochi una vittoria senza precedenti: l’amarcord di una storia che rimarrà, per sempre, nella memoria e nel cuore di un Paese (e soprattutto della sua tifoseria). In 30mila infatti attraversarono oceani e continenti per atterrare in terra asiatica a supporto del team.

“Dieci anni fa, il Corinthians conquistò il titolo più prestigioso della sua storia. Commemoriamo per tutto il 2022 la gioia dei tifosi, dei giocatori e di tutte le persone coinvolte in questa vittoria, che nessuno in Brasile ha più ripetuto. Vedere la nostra maglia numero 3 di questa stagione con elementi che rimandano direttamente alla Coppa del Mondo per Club in Giappone è speciale, davvero molto emozionante”, ha spiegato ai media Duilio Monteiro Alves, Presidente dello Sport Club Corinthians Paulista.

Si tratta di una maglia celebrativa (il prezzo è vicino ai 200 euro) dal design unico, pensata per essere indossata anche al di fuori dello stadio, su cui immediatamente saltano all’occhio una serie di ideogrammi neri su sfondo panna che recitano lo slogan “Ecco i Corinzi!”, stampati in giapponese verticalmente, ripetendosi per tutto il pezzo. Altro dettaglio la bandiera giapponese all’interno del colletto, sulla nuca, mentre lo stemma del club e lo swoosh (il tradizionale logo Nike) compaiono sulla parte anteriore del jersey.