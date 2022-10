Aperta la biglietteria online della 3a edizione di SuperFights. Match clou tra Faraoni (Ita) e Joyner (Aus)

La terza edizione di “Superfights” ha aperto nelle ultime ore la biglietteria on line.

L’evento programmato per sabato 26 novembre all’Atlantico Live può ospitare non più di 1.500 spettatori, che assisteranno al mondiale ISKA di kickboxing tra l’italiano Mattia Faraoni e l’australiano Charles Joyner (nella categoria fino a 95kg).

Da lunedì prossimo inizierà il lancio dei match che vedranno in pista ben 3 campioni iridati: Musta Haida, Christian Guiderdone, lo spagnolo Eddy Ruiz e il campione intercontinentale Roberto Oliva.