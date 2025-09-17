Un analista prevede Dogecoin a 0,45 dollari, mentre Maxi Doge (MAXI) vola in prevendita

Dogecoin rompe un triangolo simmetrico con volumi triplicati e, secondo un’analisi tecnica di Ali Charts, ora può puntare a 0,45 dollari. Il rally di settembre sfida i pattern storici e rilancia l’interesse per le meme coin a tema canino, con Maxi Doge (MAXI) già oltre i 2,2 milioni raccolti in prevendita.

Dopo quasi sei mesi di stagnazione che hanno messo a dura prova la pazienza degli investitori, Dogecoin (DOGE) si è finalmente risvegliato. Con un′impressionante impennata di oltre il 20% in 30 giorni, infrangendo livelli di resistenza chiave. Questa non è solo una fiammata momentanea ma, secondo l’analisi del noto trader Ali Charts, una rottura tecnica confermata, che potrebbe preparare il terreno per un rally molto più ambizioso.

L’analisi tecnica: la rottura del triangolo simmetrico

Il catalizzatore tecnico dietro l’attuale slancio è la rottura di una figura di consolidamento plurimensile: un triangolo simmetrico. Nell’analisi tecnica, queste formazioni rappresentano un periodo di equilibrio tra acquirenti e venditori, in cui l’energia di mercato si accumula. La rottura verso l’alto, come quella appena avvenuta, è un classico segnale rialzista che indica che gli acquirenti hanno preso il sopravvento.

A convalidare questa tesi è l’esplosione dei volumi di scambio, che sono quasi triplicati nell’ultimo mese. Questo indica una forte convinzione dietro il movimento e aumenta la probabilità che il rally sia sostenibile. Basandosi su questa configurazione, Ali Charts ha fissato un obiettivo di prezzo ambizioso: un’ulteriore ascesa verso 0,45 dollari. Se questa previsione si rivelasse corretta, rappresenterebbe un guadagno di quasi il 70% rispetto ai livelli attuali.

Un settembre rialzista contro la tendenza storica

La performance di Dogecoin a settembre è particolarmente significativa perché sfida le tendenze storiche. Tradizionalmente, settembre è stato un mese debole o, nel migliore dei casi, stagnante per DOGE, con guadagni minimi. Il rally del 2025, quindi, non è solo un movimento di prezzo, ma un segnale che le attuali dinamiche di mercato sono abbastanza forti da sovrastare i pattern stagionali.

Questa forza potrebbe essere legata a un crescente ottimismo generale e a una rotazione di capitale verso le meme coin, un fenomeno che spesso si verifica quando Bitcoin ed Ethereum si consolidano dopo una fase di rialzo.

Dogecoin si risveglia, mentre Maxi Doge (MAXI) si prepara a volare

Dopo un lungo letargo, Dogecoin sembra essersi dunque risvegliato. La rottura di una figura di consolidamento plurimensile, supportata da volumi in forte crescita, fornisce una solida base tecnica per un’ulteriore ascesa. Affinché il rally possa raggiungere il target di 0,45 dollari delineato da Ali Charts, sarà fondamentale che il momentum di acquisto si mantenga nelle prossime settimane. Tuttavia, i segnali attuali sono inequivocabilmente positivi. La meme coin originale (e con la maggiore capitalizzazione del mercato) ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e, se il mercato generale rimarrà favorevole, la strada verso nuovi massimi per il 2025 appare un obiettivo concreto e plausibile.

Il rinnovato vigore di Dogecoin sta accendendo i riflettori sull’intero ecosistema delle “dog-coin”, ovvero le meme coin a tema canino, con nuovi progetti che cercano di catturare l’onda. Maxi Doge ($MAXI) è il principale contendente, posizionandosi come l’erede “degen” di DOGE per una nuova generazione di trader. La sua prevendita ha già superato i 2,2 milioni di dollari, un segnale del forte interesse da parte del mercato.

A differenza di Dogecoin, Maxi Doge introduce elementi di tokenomics moderni, come un’offerta di token fissa (non inflazionistica) e un’utilità immediata grazie a uno staking con APY attualmente del 149%. Per gli investitori che credono nella forza del marchio DOGE, ma cercano un potenziale di crescita più esplosivo da una capitalizzazione di mercato inferiore, Maxi Doge rappresenta un’alternativa ad alto potenziale. Secondo molti esperti, infatti, potrebbe essere la vera rivelazione tra le crypto emergenti del 2025.

Attualmente i token $MAXI sono disponibili al prezzo unitario di 0,0002575 dollari e possono essere acquistati sul sito ufficiale della prevendita di Maxi Doge.

