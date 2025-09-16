Marketing – L’FC Inter rinnova con Hisense fino al 2027/28.

L’Inter prosegue nel solco della continuità e rafforza la propria rete di partnership strategiche: il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente il rinnovo dell’accordo con Hisense Italia, estendendo la collaborazione fino alla stagione 2027/28. Si tratta di una conferma significativa che testimonia il successo della sinergia avviata nel 2022 .

Il prolungamento dell’intesa – si legge nella nota ufficiale diffusa dal club – prevede una presenza visibile del marchio Hisense a San Siro, in particolare attraverso i LED a bordocampo, oltre a una valorizzazione mirata sui canali digitali e social dell’Inter. Non solo: i prodotti Hisense continueranno a essere utilizzati all’interno delle aree hospitality del club, contribuendo a offrire ai tifosi un’esperienza tecnologica e di alta qualità.

“Siamo molto soddisfatti di proseguire questo percorso con un partner prestigioso come Hisense,” ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter. “Insieme stiamo costruendo un modello di collaborazione che va oltre la semplice visibilità, coinvolgendo tecnologia, innovazione e contenuti esperienziali”.

Anche da parte del colosso tecnologico cinese non mancano parole di soddisfazione. Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia, ha sottolineato come “l’Inter rappresenti per noi molto più di un partner sportivo: è un simbolo di eccellenza internazionale con cui condividiamo valori, ambizioni e visione sul futuro”.