Diritti tv – Ligue 1+ supera il milione di abbonati al fischio d’inizio della stagione.

LFP Media ha annunciato che Ligue 1+ ha superato il milione di abbonati, raggiungendo già nel primo mese di competizione l’obiettivo inizialmente fissato per l’intera stagione 2025/2026. Infatti, al 14/09, Ligue 1+ contava più di 1,026 milioni di abbonati.

Questo risultato è legato a:

Un forte attaccamento del pubblico al campionato francese di Ligue 1 McDonald’s e ai club francesi;

Un’offerta editoriale immersiva sostenuta dai club;

Una distribuzione capillare ed efficace.

La fiducia dei tifosi nei loro club

Il superamento dell’obiettivo annuale di 1 milione di abbonati subito dopo il lancio riflette la fiducia accordata dai tifosi a Ligue 1+, che si sono mobilitati per sostenere il canale dei propri club.

Ligue 1+ infatti è la piattaforma del calcio francese, dei club e dei tifosi.

Un’offerta editoriale immersiva sostenuta dai club

Fin dal suo lancio, Ligue 1+ si è posta l’ambizione di proporre un’esperienza editoriale nuova e immersiva.

Concepita con il coinvolgimento dei club e sostenuta da figure riconosciute, l’offerta valorizza la ricchezza dei retroscena, la preparazione delle partite e la vicinanza con i giocatori.

Con i suoi tre magazine – Kick-off, 90+1, Ligue 1+ Le Club – e formati digitali inediti come il film Identité, che racconta la partita OL-OM, questo punto di vista diverso permette di seguire la Ligue 1 McDonald’s come un vero e proprio racconto a episodi, settimana dopo settimana, dando pieno spazio alle storie umane che costituiscono la forza del campionato.

Una distribuzione capillare ed efficace attraverso piattaforme di streaming e distributori lineari

La dinamica degli abbonamenti si basa anche su una ampia rete di distribuzione messa in atto con i partner di LFP Media, ovvero: Samsung, LG, Google, Apple e FireTV per accedere all’app OTT “Ligue 1+”, oltre a DAZN, Prime Video, RMC Sport, Molotov, Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom, che distribuiscono Ligue 1+ nei loro rispettivi ecosistemi.

La creazione di offerte combinate da parte dei partner e le loro strategie di marketing hanno rafforzato la penetrazione di Ligue 1+ nel mercato.Il 72% degli attuali abbonati a Ligue 1+ ha sottoscritto l’abbonamento per l’intera stagione in corso. (fonte: LFP)