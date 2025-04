Macron: gli “economics” sono in forte crescita. Il fatturato supera il tetto dei 223 mln di euro.

Il fatturato consolidato dell’azienda (nella foto in primo piano una immagine di archivio) al 31 dicembre 2024 supera i 200 milioni di euro e si attesta a €223,6 milioni, in aumento del 13,7% rispetto al 2023 (€196,6 milioni) e di oltre il 30% rispetto al 2022 (€170 milioni). L’EBITDA pro forma passa dai €33,8 milioni del 2023 ai €45,1 milioni del 2024, arrivando a rappresentare il 20,2% del fatturato e comprovando la sostenibilità di questo trend di crescita.

I primi mercati in termini di vendite complessive sono Regno Unito e Italia – entrambi oltre il 20% – ma la solidità economica di Macron si nota anche da dati di sviluppo sostanzialmente omogenei in tutti i paesi in cui l’azienda bolognese svolge le sue attività. Questi indicatori confermano la forza della visione internazionale e della strategia multi-disciplina e multi-country, che nel corso del 2024 è stata applicata in maniera ancora più decisa con iniziative come l’inaugurazione del nuovo quartier generale per la distribuzione negli USA a Bridgeport, nel Connecticut, e l’entrata del Macron Hero nel mondo del motorsport attraverso le partnership con Lamborghini e con il team Monster Energy Yamaha MotoGP.

L’ambizione di diventare sempre più grandi, insita nello spirito dell’azienda sin dal suo nome (Macron deriva dal prefisso greco “makro”, che significa appunto “grande”), spinge già lo sguardo verso il futuro. Un futuro costruito quotidianamente da una squadra appassionata all’interno di una casa, il Macron Campus, sempre più accogliente, funzionale e sostenibile. Nel 2025, infatti, nell’area circostante al Campus in Valsamoggia cominceranno i lavori di ampliamento, che a fronte di un investimento di circa 20 milioni di euro porteranno alla realizzazione di due nuovi edifici e a un’estensione complessiva del quartier generale di 100.000 mq.

courtesy photo Macron Press office

Il 2025 sarà inoltre l’anno dell’arrivo sul mercato di Macron Clubhouse, collezione high end composta da capi dal design funzionale, pensati per essere indossati nella vita di tutti i giorni e realizzati con materiali di alta qualità, performanti e innovativi. L’ingresso nel mondo del fashion rappresenta un progetto importante per Macron e ha lo scopo di elevare ulteriormente la percezione del brand seguendo la filosofia del “Designed in Bologna” con valori di sartorialità, stile, eleganza e gusto.

“C’è grande orgoglio per questo ennesimo record di fatturato, che è la diretta conseguenza della qualità del lavoro quotidiano di una squadra affiatata e ambiziosa. – dichiara Gianluca Pavanello, CEO di Macron – “La natura stessa di Macron è quella di porsi continuamente obiettivi più grandi e per questo motivo siamo già proiettati alla prossima sfida, pronti a cogliere nuove opportunità e a continuare a ispirare ogni persona a diventare la miglior versione di sé stessa, con prodotti che uniscono performance, stile e passione. La crescita degli ultimi anni e i risultati dei primi tre mesi del 2025 dicono che la direzione è quella giusta”.

courtesy photo of Macron press office – Gianluca Pavanello (CEO Macron)

Il trend di sviluppo di Macron si conferma estremamente positivo anche nel primo trimestre del 2025. Nonostante l’instabilità e le complessità dello scenario economico internazionale, l’incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 24,1%.