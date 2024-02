UFC: Ilia “El Matador” Topuria nuovo campione dei Pesi Piuma sogna il Bernabeu

Il Fighter ispano-georgiano ha strappato il titolo ad Alexander Volkanovski nel main event di “UFC 298”.

(di Davide Pollastri) – Con un preciso destro al volto a 90 secondi dalla conclusione del secondo round, Ilia Topuria (nato il 21 gennaio 1997 ad Halle, in Germania, da genitori georgiani) ha sconfitto l’australiano di origini macedoni Alexander Volkanovski, detentore dei pesi piuma, ed è così diventato il primo campione spagnolo, nonchè il primo campione georgiano, della Ultimate Fighting Championship (UFC), la più prestigiosa organizzazione mondiale di arti marziali miste (con base a Las Vegas/Nevada).

Il match, disputato all’Honda Center di Anaheim, in California, è stato breve ma intenso. Nel primo Round Topuria ha preso il centro del Ring, Volkanovski l’iniziativa; nel secondo Round, quando i colpi di entrambi i lottatori si sono fatti più pesanti, è prevalsa la tecnica e la precisione dello sfidante 27enne.

Il neo-campione, 170 cm x 66 kg, non è solo uno straordinario lottatore, ma una vera e propria superstar del jet set.

Amico di Carlos Alcaraz (tennis), Fernando Alonso (F1), Sergio Ramos (calcio), Ferran Torres (calcio), Gerard Piqué (calcio), Iker Casillas (ex portiere della nazionale di calcio spagnola) e altri noti personaggi, Topuria, il cui record nell’ottagono è ora di 15 vittorie (5 per knockout, 8 per sottomissione e 2 per decisione dei giudici) e zero sconfitte, è uno degli sportivi più seguiti di tutta la Spagna (Paese nel quale è cresciuto dopo che i suoi, nel 2012, si sono trasferiti ad Alicante).

La popolarità di Topuria, certificata dai 3,1 milioni di followers che lo seguono su Instagram, non è sfuggita neanche a Dana White, il Presidente dell’organizzazione, il quale sta seriamente valutando l’opportunità di portare uno dei prossimi main event del nuovo “Re dei Piuma” nel tempio del calcio spagnolo: il mastodontico Santiago Bernabeu.

Secondo White, la “casa” del Real Madrid (81.044 posti a sedere) sarebbe la location perfetta per un campione “Glamour” come Topuria: “Ha ottantamila posti e si può chiudere? Mi pare il posto perfetto, si può fare”.

I fans di Topuria già sognano un “Dream Match” a Madrid contro ‘The Notorious’ Conor McGregor.

Il campione, che recentemente ha dato sfoggio delle proprie abilità dialettiche persino a Las Vegas nei giorni del SuperBowl, è pronto: “Conor, se hai le pxxxe, ti aspetto in Spagna!”

Topuria, che per l’incontro contro Volkanovski ha intascato una borsa di 493mila euro, è pronto per nuove sfide, nuovi sponsor (da aggiungere ai vari Venum, Oblack Caps, Keio, Webpositer, Prozis, Future Alkaline Water e Sony) e nuovi incassi da aggiungere al suo già ricco patrimonio stimato in 1,2 milioni di euro.