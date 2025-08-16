UFC #319 infiamma Chicago: lo United Center pronto a ospitare una notte di fuoco

Tutto pronto allo United Center (nella foto in primo piano il cartellone di eventi dell’impianto statunitense) per uno degli eventi più attesi dell’estate 2025: stanotte, tra sabato 16 e domenica 17 agosto, la celebre arena del Midwest ospiterà UFC #319, con il main event tra il campione dei pesi medi il sudafricano di Pretoria Dricus Du Plessis e lo sfidante imbattuto, il ceceno Khamzat Chimaev.

Un ritorno in grande stile per la UFC a Chicago (metropoli dell’Illinois), che non ospitava un evento “numerato” dal lontano UFC 238 (nel 2019). Il match titolato sarà affiancato da una card stellare, che promette spettacolo per tutti gli appassionati di arti marziali miste.

United Center: la casa dello sport a Chicago

Inaugurato nel 1994 e situato nel cuore del quartiere Near West Side, lo United Center è molto più di un’arena sportiva: è un’icona della città. Con una capienza che supera i 23mila spettatori per i concerti, ospita regolarmente oltre 200 eventi all’anno tra sport, musica e spettacoli dal vivo. Da stanotte all’ultimo dell’anno sono previsti in cartellone ben 34 eventi, tra cui anche una tappa del tour mondiale della cantante britannica Dua Lipa di etnia kosovaro-albanese (il 5 e il 6 settembre prossimi).

È la casa ufficiale dei Chicago Bulls (NBA) e dei Chicago Blackhawks (NHL), due delle squadre più gloriose della storia dello sport nordamericano. Entrambe le franchigie detengono e gestiscono l’impianto attraverso una joint venture, e hanno i rispettivi centri di allenamento a pochi isolati: l’Advocate Center per i Bulls e la Fifth Third Arena per i Blackhawks.

I grandi sponsor dello United Center

Lo United Center è sostenuto da una rete di partner commerciali di primo piano, a partire da United Airlines, che ne detiene i naming rights fin dall’apertura e ha recentemente rinnovato l’accordo per altri 20 anni.

Altri sponsor strategici:

Panasonic , responsabile dell’installazione dei moderni display LED e dei videowall curvi all’interno dell’arena;

, responsabile dell’installazione dei moderni display LED e dei videowall curvi all’interno dell’arena; Constellation , fornitore energetico e sponsor del “Constellation Suite Level”;

, fornitore energetico e sponsor del “Constellation Suite Level”; Vidanta Resorts , Lexus , BMO Harris Bank e Bud Light , che danno il nome a diverse aree VIP e hospitality;

, , e , che danno il nome a diverse aree VIP e hospitality; PepsiCo, che dal 2023 è il partner ufficiale per le bevande, succedendo a Coca-Cola.

Un’arena, due squadre, infiniti eventi

Nel corso degli anni, lo United Center ha ospitato non solo sport, ma anche concerti leggendari, convention politiche e spettacoli dal vivo di caratura mondiale. Da Michael Jordan alla cantante del momento Taylor Swift, dalla Stanley Cup alle finali NBA, il palazzetto continua a essere un punto di riferimento per l’entertainment internazionale.

E stanotte, il tempio dello sport di Chicago accoglierà nuovamente i riflettori globali con #UFC 319: una serata che promette adrenalina pura e che conferma, ancora una volta, perché lo United Center è il cuore pulsante della cosiddetta “Windy City“.