Media – “Onde Ribelli”: la replica su Rai 5 e la fine del monopolio radiotelevisivo.

Il 19 agosto 2025, alle 15:50, Rai 5 riproporrà il documentario di Maurizio Pizzuto (presidente dell’associazione Giornalisti 2.0) e Pino Nano, che narra l’ondata di libertà dell’FM italiana, con testimonianze speciali da Vasco Rossi a Renzo Arbore.

Negli anni Settanta, la liberalizzazione delle frequenze “FM” segnò un punto di svolta: nacquero le radio libere, rompendo il monopolio RAI. “Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM“ racconta quel cambiamento epocale, con la regia di Maurizio Pizzuto e il contributo di Pino Nano.

Tra i protagonisti, Vasco Rossi (nella foto sotto a sinistra accanto a Maurizio Pizzuto) ricorda i giorni di Punto Radio a Zocca, insieme a figure chiave come Red Ronnie, Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli, Maurizio Lozzi, Pippo Pelo e Renzo Arbore. In onda martedì 19 agosto 2025 alle 15:50 su Rai 5, la replica mostra come la radio libera sia stata non solo intrattenimento, ma anche strumento di democrazia, voce delle periferie e fucina di talenti destinati a fare la storia.