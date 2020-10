UEFA, piano d’investimenti per il calcio femminile: sponsor e nuovi diritti tv dal 2021

(di Marco D’Avenia) – La “periodo 2021-2025 un piano d’investimenti per il calcio femminile europeo. In un lungo intervento ai microfoni di “SportBusiness” Guy-Laurent Epstein, direttore marketing dell’organo federale rossocrociato, ha spiegato le linee guida che la UEFA andrà ad applicare per rilanciare il movimento calcistico femminile, soprattutto per quanto riguarda la Champions League femminile. – La “ UEFA ” ha annunciato per ilun piano d’investimenti per il. In un lungo intervento ai microfoni di “, direttore marketing dell’organo federale rossocrociato, ha spiegato le linee guida che la UEFA andrà ad applicare per rilanciare il movimento calcistico femminile, soprattutto per quanto riguarda la Champions League femminile.

I piani dell’ “Union of European Football Associations” dovrebbero, stando alle parole di Epstein, agire su due livelli: sponsor e diritti-tv. Per quanto riguarda gli accordi di sponsorship, la UEFA è consapevole di dover attirare nuove aziende nel mondo del calcio femminile, nonostante la presenza di brand importanti come PepsiCo, Visa, Nike, Esprit e Hublot.

L’obiettivo della UEFA è centralizzare le sponsorship a partire dalla prossima edizione della Women’s Champion’s League, grazie all’agenzia “TRM” che dal 2017 aiuta la federazione a gestire i rapporti fra le aziende e le competizioni femminili. La partita più importante si gioca però sui diritti-tv, che ad ora si preferirebbe non assegnare alla pay-tv. Alla “UEFA” si sta cercando un approccio “più diretto, genuino e fresco”, stando alle parole di Guy-Laurent Epstein che però ha aggiunto:

“non escludo una collaborazione con i canali televisivi a pagamento ma potrebbero esserci mercati

in cui potrebbe non avvenire. La mia opinione è che dobbiamo essere creativi nel modo in cui presentiamo la Champions League femminile. Non vogliamo un copia-incolla di quella maschile, voglio affrontarla in un modo diverso, più dinamico”.