Tutti gli sponsor di maglia dell’US Avellino (Lega Pro) nella stagione sportiva 2024/25

L’Us Avellino 1912 (club di Lega Pro) ha ufficializzato le partnership con le aziende che affiancheranno i biancoverdi nella stagione 2024/2025 apponendo il proprio logo sul kit gara.

Come Main Sponsor è confermato l’accordo con la Cosmopol (nella foto in primo piano/fonte sito Avellino calcio), realtà nazionale del settore security.

“Questa collaborazione non solo porta prestigio ad entrambe le parti – ha commentato Carlo Matarazzo – ma offre a Cosmopol l’opportunità di continuare a supportare una storia di sport fondata sulla determinazione ed il sacrificio, valori che condividiamo e che ci rappresentano a pieno. L’U.S. Avellino è una realtà sportiva riconosciuta e rispettata a livello nazionale, grazie alla sua gloriosa storia calcistica ed ai suoi ambiziosi traguardi. Crediamo da anni in questo orgoglioso progetto e abbiamo accettato la sfida anche per il nuovo campionato. Garantiamo servizi di security ad elevata qualità e professionalità, contribuiamo alla sicurezza di oltre 60 mila clienti in tutta Italia, cresciamo ininterrottamente da 40 anni, partendo dalla nostra Irpinia siamo diventati il secondo player nazionale. Il nostro logo sulla maglia biancoverde aumenta la riconoscibilità del nostro brand su scala nazionale e conferma la nostra missione imprenditoriale.”

Saranno inoltre Sponsor del Kit Gara, posizionati sulla divisa da gioco, Gruppo Marinelli (Retro maglia), Mi.Ba (Retro maglia), Gruppo Toriello (Manica Sinistra), C.C.O. San Sabino (Manica Sinistra), Soft Tecnology (Manica Destra) e AutoUno (Pantaloncini).

Per il quinto anno consecutivo il Gruppo Marinelli, importante holding guidata dai fratelli Carmine, Luca e Giampiero, sarà presente sul retro della maglia biancoverde. “Quello con l’U.S. Avellino 1912 e con la famiglia D’Agostino è un connubio che confermiamo per il quinto anno consecutivo – ha affermato Carmine Marinelli – il nostro un legame con il club e con tutte le aziende sponsor è sincero e leale, una forma di restituzione al territorio, con l’obiettivo di portare avanti un progetto valido che negli anni sta crescendo e si sta affermando, aspetti grazie ai quali crediamo di raggiungere tutti insieme gli obiettivi prefissati”.

Mi.Ba ed U.S. Avellino 1912 insieme anche nella stagione 2024/2025. L’azienda specializzata nella rivendita di infissi in Legno/Legno-Alluminio e Pvc, porte interne e coordinati come cabine armadio, scale e pergotende per il quarto anno consecutivo sarà presente sulla maglia gara del club. Per il secondo anno di fila il logo di Mi.Ba. sarà posizionato in basso sul retro maglia. “L’U.S. Avellino 1912 è un pezzo di storia importante della nostra città e del nostro territorio ed è in questa terra che la nostra azienda affonda le proprie radici, per cui con grande orgoglio e al forte legame di amicizia con la famiglia D’Agostino abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia al progetto sportivo dell’US Avellino, lo facciamo per il quarto anno consecutivo – ha affermato Paco Barletta, amministratore di Mi.Ba. – Da oltre 35 anni, grazie alla professionalità ed alla dedizione di tutti i nostri collaboratori, contribuiamo a migliorare le Abitazioni di decine di migliaia di clienti, garantendo loro prodotti e servizi caratterizzati da un elevato standard qualitativo, in ragione del quale siamo cresciuti negli anni”.

Anche l’Adrenalina Drilling Srl -Gruppo Toriello sarà nuovamente presente sulla maglia biancoverde. “La passione e l’amore per la nostra squadra e per il nostro territorio, in cui operiamo da tanti anni con sacrificio, impegno ed entusiasmo, ci hanno spinti ad essere di nuovo al fianco dell’U.S. Avellino 1912 e della famiglia D’Agostino – ha affermato il legale rappresentante Massimo Toriello – convinti che insieme si possano raggiungere i traguardi che il popolo irpino merita”.

Legame consolidato anche con C.C.O San Sabino. “Anche quest’anno non ho saputo dire di no alla passione per l’Avellino – ha affermato il dott. Sabino Aquino – avere lo stemma del mio studio cucito sulla maglietta e come avere la maglietta cucita nel mio cuore. Fa parte di me tutt’uno con il corpo. Anche la famiglia D’Agostino ha una passione per questi colori che ha assunto un’importanza vitale come il cibo per l’uomo senza il quale non si può vivere. Forza Lupi”.

Torna sulla maglia Soft Tecnology: azienda da sempre vicina all’U.S. Avellino 1912, leader nell’office automation che mette al centro della propria mission il servizio anziché la vendita. La proposta si focalizza sul noleggio di attrezzature hardware e di arredamento per l’ufficio, finanziati in maniera diretta, instaurando con la clientela un rapporto di fiducia che non prevede l’intervento di intermediari. Negli anni c’è stata anche un’evoluzione: stampa, ict, arredamento per ufficio, falegnameria 4.0, datacenter, cancelleria e infine general contractor. Un unico interlocutore che soddisfi tutte le esigenze per realizzare un ufficio funzionale ed esteticamente all’avanguardia con un solo leit motiv “da un tuo spazio, realiziamo il tuo ufficio”. “Anche quest’anno abbiamo deciso di credere nell’impegno costante dell’Us Avellino e della Famiglia D’Agostino – ha dichiarato il Direttore Commerciale Danilo Pedata – Oramai da anni supportiamo i colori biancoverdi della nostra città: Avellino.

La città nella quale, oltre 40 anni fa, abbiamo deciso di investire e che ogni giorno ci vede crescere e ripaga il nostro lavoro con fiducia e soddisfazioni. Crediamo nel supporto tra professionisti, aziende piccole o grandi ma soprattutto nelle relazioni tra persone. Riprendendo l’insegnamento di mio padre mi sento di dire che “da soli si va veloci, insieme si va più lontano”.

Consolidato anche il rapporto avviato nella scorsa stagione con Autouno Group. “Da 50 anni al fianco di chi guida e da due stagioni al fianco dell’US Avellino! Anche per la stagione 2024/2025, in qualità di Top Partner, siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno e il nostro supporto al team biancoverde e a tutto il territorio irpino. “- queste le parole di Ciro Veneruso, CEO di Autouno Group – “Grazie anche all’apertura della nostra nuova sede di Avellino, lungo tutta questa stagione abbiamo in programma diverse iniziative ed attività dedicate a tutti i lupi“. (fonte: Avellino calcio)