La Redel nuovo title della Pallacanestro Viola (Serie B Interregionale)

Presentato, presso la sede della Redel (nella zona Industriale di Campo Calabro – RC), il nuovo sodalizio con la Pallacanestro Viola (anche quest’anno iscritta nella Serie B Interregionale).

Accanto all’importante sponsorizzazione della società della famiglia Barreca anche la conferma di Myenergy Spa (azienda del settore fotovoltaico – fino ad un anno fa nella medesima posizione della Redel) presente sempre sul fronte maglia dei “neroarancio“.

Al tavolo erano presenti i fratelli Barreca, Umberto e Demetrio, il Consigliere Metropolitano Giovanni Latella, il Presidente della Pallacanestro Viola Carmelo Laganà ed il General Manager Fortunato Vita.

Umberto Barreca, CEO della Redel (impiantistica per l’edilizia e il settore energetico) ha dichiarato: “Siamo qui per presentarvi il primo tassello di un progetto molto ampio fra due società con una storia importante. Due società che convivono con l’energia. Siamo sicuri che ogni giocatore metterà il massimo impegno in campo, con la voglia di raggiungere traguardi ambiziosi…Condividiamo l’ambizione che la Viola si è data, siamo felici che la struttura organizzativa sia formata da persone appassionate e vogliose di far bene.

Sarà bellissimo vedere giocare la Viola al PalaCalafiore completamente rinnovato. Sposiamo il progetto Viola, ricco di passione, che vede al centro i giovani “reggini” con U19 e U17. Siamo convinti che, fra qualche anno, potremo riportare la squadra ai vertici del basket italiano. Ci auguriamo di raggiungere risultati straordinari con il supporto della città, del Trust e della nostra partnership“.

Carmelo Laganà, presidente della Pallacanestro Viola ha confermato le ambizioni dei vertici del nuovo title sponsor: “Redel ha parlato di famiglia, dipendenti, passione nel lavoro. Ci ha accomunato proprio questo. La Viola è una famiglia, è d’obbligo che ci sia un Presidente, ma la passione che c’è all’interno del nostro club è dettata dall’entusiasmo di chi sta intorno allo stesso, dal Supporters Trust ed da tutti coloro che ci circondano e ci aiutano. Redel è venuta incontro alle nostre esigenze. Chiameremo la squadra Redel Reggio Calabria. Permettetemi una precisazione molto importante: tutto questo è stato possibile anche grazie a Myenergy, azienda che ha sposato il progetto Viola e la sua famiglia. Ci sarà una grande collaborazione fra Redel e Myenergy. La Viola ce la metterà tutta per fare in modo affinchè Redel possa avere la massima visibilità poichè rappresenta il nostro sponsor e la nostra città“.

“Guardandoci negli occhi abbiamo capito che ci fossero i presupposti per questo matrimonio Viola-Redel – ha aggiunto Demetrio Barreca, Presidente di Redel. Ci sono tanti punti di condivisione. . Abbiamo deciso di sposare il mondo Viola perchè è la storia di questa città.

La nostra società Redel, sul territorio da oltre 40 anni, è una delle più titolate di tutta la città e provincia. Abbinare la storia del basket a Reggio Calabria, quella della Viola, al nostro nome Redel e a quello di Reggio Calabria, è stata una grande soddisfazione. Siamo contentissimi di questi, ci auguriamo che sia un inizio, già da quest’anno si spera di vincere il campionato e di portare il basket reggino al suo posto“.

“La città ha bisogno di energia positiva . Ha sottolineato il Consigliere Metropolitano Giovanni Latella (nella foto sopra – primo da sinistra). Oggi presentiamo Redel Viola, ovvero, due eccellenze. Redel è un’impresa a valenza europea. Aver investito nella Viola crea onore e identità. Da parte nostra, lavoriamo cercando di creare le condizioni per creare strutture accoglienti e qualificate. Il PalaCalafiore è uno dei palazzetti più belli d’Italia, da qui a breve finiranno i lavori di riqualificazione. Stessa cosa per il Pianeta Viola, non tutte le società a livello nazionale hanno un centro sportivo come quello della Viola”.

Il General Manager Fortunato Vita poi ha illustrato, attraverso una grafica dedicata le tre nuove maglie (nella foto in primo piano e sopra) che idenficheranno sia la prima squadra che tutte le formazioni giovanili (lo sponsor tecnico è il marchio Geco).