Tuborg nuovo official beer supplier del Torino FC

Il Torino Football Club ha annunciato che Tuborg sarà l’Official Beer Supplier per le prossime stagioni.

Tuborg, parte del gruppo Carlsberg, è l’iconico brand di birra danese che, fin dalla sua fondazione nel 1880, si è sempre distinto per la sua innovatività e per il desiderio di spingere le persone ad esplorare e ad essere sempre aperte a nuove esperienze.

Lorenzo Barale, direttore commerciale Torino FC: “Siamo felici di annunciare la partnership con Tuborg, nostro Official Beer Supplier, che ha scelto per primo il Toro tra i club di Serie A. Questa collaborazione, che consentirà ai nostri tifosi di trovare le birre Tuborg presso i bar dello Stadio Olimpico Grande Torino, permetterà al brand danese di essere presente anche nelle nostre aree hospitality e nei nostri eventi corporate, accompagnandoci dunque sia dentro che fuori dal campo.”

Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia: “Lo sport, e in particolare il calcio, ha una forte componente di socialità, aggregazione e divertimento che rappresentano il territorio preferenziale per il nostro brand Tuborg. La possibilità di presidiare questo mondo attraverso una partnership con una squadra prestigiosa come il Torino FC ci rende doppiamente felici”.