Triathlon: Michele Sarzilla, l’azzurro n.1 in Italia è stato escluso a sorpresa dai Giochi di Parigi

Primo azzurro nel ranking mondiale del triathlon, ma escluso dai Giochi di Parigi, Michele Sarzilla adesso cerca giustizia al Coni. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa il campione azzurro ha infatti presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport contro la decisione delle FITRI (nella foto in primo piano il logo della Federazione) di lasciarlo fuori dai convocati per Parigi 2024.

Una scelta che aveva sollevato il dissenso del consiglio federale, con le successive dimissioni della maggioranza dei consiglieri, al punto da far decadere lo stesso consiglio e costretto il presidente Riccardo Giubilei a indire nuove elezioni. Per Parigi la Federazione triathlon ha convocato nel frattempo Gianluca Pozzatti e Alessio Crociani, due azzurri, che, nel ranking mondiale, occupano posizioni lontane – rispettivamente 39ima e 95ima – da quelle di Sarzilla attualmente 24° a livello internazionale e n.1 in Italia. Il ricorso, depositato oggi, ha naturalmente carattere d’urgenza e i legali confidano che venga discusso in tempi rapidi.