Tradizione e simboli nelle nuove divise gara della Federugby scozzese

Scottish Rugby e Macron hanno presentato il nuovo Home Kit che le nazionali scozzesi indosseranno per gli impegni sportivi della stagione 2024/25. Colore, tradizione e simboli per esaltare il senso di appartenenza di giocatori e tifosi ad una squadra e ad un Paese, insieme a dettagli grafici ricercati.

La nuova maglia Home 2024/25 delle nazionali di rugby scozzesi è blu navy con collo a polo bianco e risvolto interno ed esterno in verde chiaro e dettagli azzurri. Lo stesso abbinamento di colore si trova anche sui bordi manica. La maglia è caratterizzata da una grafica embossata, sia nella parte anteriore che posteriore, composta da un rigato verticale realizzato con il disegno delle ‘Claymores’, ovvero le antiche spade a due mani che i clan scozzesi usavano nel Tardo Medioevo. Il termine deriva dalla parola gaelica scozzese ‘claidheamh-mòr’, che si può tradurre in “grande spada”. Un elemento storico e in grado di racchiudere lo spirito di appartenenza di questo popolo. Per questo motivo anni fa la Claymore è stata scelta e adottata dai giocatori della Scozia come simbolo in rappresentanza dell’eredità storica condivisa da tutta la nazione scozzese.

La Claymore di Scottish Rugby sarà esposta nello spogliatoio della Nazionale, utilizzato sia dalla Scozia maschile che dalla Scozia femminile allo Scottish Gas Murrayfield. I tifosi potranno vederla di persona e conoscerne la storia prenotando uno dei tour dello stadio.

Un altro particolare grafico interessante è presente sul fondo maglia posteriore, con il disegno in grafica embossata dello stadio Scottish Gas Murrayfield, storica casa del rugby scozzese. Sul petto in bianco è ricamato il Macron Hero accanto allo stemma di Scottish Rugby. Il backneck interno è personalizzato con un pattern che prende ispirazione dagli elementi architettonici di Murrayfield su sfondo blu navy. Nella parte destra sono presenti inoltre il logo della SRU e il motto ‘As One’ in bianco. (fonte: Macron)