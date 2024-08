Betting: SBK nuovo sponsor di manica dell’Hibernian FC (Scottish Premier League)

Il club scozzese, l’Hibernian FC, ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con SBK. L’app di scommesse sportive diventerà il partner sulla manica del club di Scottish Premier League fino all’estate del 2026, apparendo sulla divisa da gioco della prima squadra maschile.

Hibernian ha anche un accordo con un’altra società di gioco d’azzardo, QuinnBet, con cui ha esteso la partnership l’anno scorso. Questa sarà la prima stagione della massima lega scozzese con William Hill come sponsor principale, dopo che l’accordo tra l’istituzione calcistica e il bookmaker è stato annunciato a giugno.

Murray Milligen, direttore commerciale dell’Hibernian FC ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di avere il supporto di SBK per i prossimi due anni in quella che è una partnership significativa per la società. Non vediamo l’ora di lavorare con loro”. (fonte: Agimeg)