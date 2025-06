Torna il “grande nuoto” a Roma. Al via la 61ima edizione del Trofeo Settecolli IP.

Mercoledì 25 giugno alle 12:00, presso la sala conferenze delle Piscine del Foro Italico (ex Sala Rossa), in piazza Lauro De Bosis 3, a Roma, il presidente Paolo Barelli presenterà alla stampa la 61esima edizione del “Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto” (nella foto una immagine della locandina in primo piano), in programma da giovedì 26 a sabato 28 giugno allo stadio del Nuoto con batterie al via alle 9:00 e finali alle 18:00 in diretta su Rai2.



Insieme al Presidente Paolo Barelli interverranno il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Capo del dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi in rappresentanza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini e il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna che giovedì, alle 21:15 affronterà la Croazia in diretta su Raisport HD.

Previsti anche gli interventi di Matteo Zoppas, Presidente Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency; di Antonio Capacchione, Presidente del Sindacato Italiano Balneari; di Daniele Longo, Direttore Marketing & Innovation di IP – Gruppo Api, title sponsor della manifestazione per il secondo anno consecutivo.



In sala ci sarà una nutrita selezione delle nazionali italiane di nuoto e pallanuoto con tutti i loro campioni.

La conferenza stampa sarà l’occasione per approfondire una serie di campagne sociali ed istituzionali con protagonista la Federnuoto e i suoi azzurri: sarà trasmesso in anteprima lo spot realizzato in collaborazione con l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per promuovere la corretta alimentazione, e in particolar modo la frutta in guscio italiana; sarà ripercorso il progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” che incentiva le eccellenze italiane nel mondo attraverso il partenariato strategico tra Sport e Salute e l’Agenzia ICE e la collaborazione di FIN, FITP e FIDAL.



All’evento – organizzato in collaborazione con Sport e Salute e patrocinato dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, col supporto dei ministeri per lo Sport e i Giovani, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – parteciperanno circa 800 atleti in rappresentanza di 32 nazioni e molteplici star internazionali come i campioni olimpici Florian Wellbrock e Matthew Richards, medagliati ai Giochi come Noè Ponti, Apostolos Christou, Isabel Marie Gose, Benjamin Proud e Tomoru Honda ed oltre 30 atleti stranieri plurimedagliati ai mondiali che affronteranno i nostri campioni guidati da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella e Benedetta Pilato.