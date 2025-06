Il Lugano calcio si affida ad Erreà per la nuova maglia 2025/26.

Il FC Lugano (club della Super League elvetica) presenta la nuova maglia (prodotta da Erreà – nella foto in primo piano) home per la stagione 2025/26, un simbolo di transizione che unisce passato e futuro, celebrando la gloriosa storia del club e l’ultima annata nello stadio Cornaredo. Dopo una stagione entusiasmante, conclusa con il quarto posto in campionato e la storica qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Conference League, il club lancia una divisa che va oltre la semplice funzione tecnica: è un emblema dell’identità bianconera.

Come da tradizione, il nero domina la scena, impreziosito da raffinati dettagli bianchi che richiamano l’essenza storica del FC Lugano. Il design si ispira alla maglia della stagione 1951/52, rievocandone fedelmente gli elementi distintivi: spalle bianche, colletto a polo con bottoncino e, al centro del petto, la leggendaria “V” bianca rovesciata – simbolo araldico di forza, orgoglio e appartenenza. Un’estetica rétro reinterpretata in chiave contemporanea, che fonde memoria, stile e personalità.

Sul retro del colletto, il ricamo “1951 – 2026” commemora i 75 anni dello stadio Cornaredo, dalla sua inaugurazione all’ultima partita ufficiale. All’interno della lunetta, spiccano le parole “verità, chiarezza, prestazione”: i valori che guidano l’identità attuale del club.

La maglia è realizzata in tessuto Future, l’innovativo materiale sviluppato da Erreà, progettato per garantire alte prestazioni e sostenibilità. Una scelta concreta verso un futuro più responsabile: l’obiettivo è ridurre del 30% l’impronta di carbonio per unità prodotta e incrementare del 20% l’uso di materiali sostenibili entro il 2030.