Territorio, sociale e sport: nuovo patto tra sponsor e football club 

Crescono in tutta Europa i casi di club di calcio, di piccole e medie dimensioni, che puntano esclusivamente sul sostegno del territorio (in chiave sociale). Da tempo questa strategia consente loro di intercettare nuovi importanti sponsor. Realtà partner che hanno scelto di unirsi, quasi in modo simbiotico, con lo sviluppo di realtà sportive ben radicate nelle aree geografiche di riferimento.

Mansionbet investe sulla CSR. Operazione a metà tra sponsorship sportiva e attività di “Corporate Social Responsability” (CSR). E’ la piattaforma di marketing ideata dal colosso del gambling “Mansionbet”, che, nella prossima stagione, firmerà le maglie non solo del Bristol City, squadra di calcio della “Football Championship” (l’equivalente della serie B inglese), ma anche del rugby club dei Bristol Bears, che compete nella English Premiership. Nella precedente stagione i Bears erano sponsorizzati da TooGood, azienda britannica specializzata nei trasporti internazionali.

Sempre MansionBet sponsorizzerà i Bristol Flyers, franchigia cestistica che partecipa alla British Basketball League (BBL), la prima divisione della pallacanestro UK (gioca alla Wise Arena). Ma l’impegno del betting partner non si fermerà alla piattaforma dello sport professionistico. Più in generale, infatti, sosterrà diverse realtà sportive del territorio, non così seguite o popolari come il Bristol City (calcio), i Bears (rugby) o i Flyers (basket).

La lezione che arriva dall’Inghilterra. Nell’operazione è stato coinvolto, nel ruolo di advisor, “Bristol Sport“, organismo pubblico che coordina tutti i processi e le politiche sportive del territorio, fungendo da vero e proprio acceleratore di opportunità. Posizionandosi, tra l’altro, nel ruolo di controller per la buona riuscita del progetto. L’obiettivo primario infatti è portare in dote risorse economiche all’intera comunità di Bristol (situata a nord-ovest dell’Inghilterra), venendo incontro, di fatto, alle esigenze delle associazioni dilettantistiche presenti sul territorio.

Sempre Bristol, nel 2008, è stata incoronata come “Cicling City UK”, per le tantissime piste ciclabili presenti in città. E proprio nel ciclismo sarà investita una prima parte della macro sponsorship in esame. Da un lato, quindi, si punterà a potenziare la rete delle ciclabili cittadine; dall’altro verranno sostenute, attraverso donazioni, diverse realtà dilettantistiche giovanili. Un modo diverso per fare business nel mercato delle scommesse sportive, generando profitti, ma, nel contempo, restituendo parte dei questi ricavi a favore di un territorio e di un settore specifico: il mondo dello sport.